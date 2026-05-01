Operativo en Los Hornos: cuatro aprehendidos y motos robadas recuperadas

Un operativo policial realizado en la localidad de Los Hornos permitió desarticular un grupo vinculado al robo de motocicletas en distintos puntos de La Plata. El procedimiento incluyó tres allanamientos que arrojaron resultados positivos y culminaron con cuatro personas aprehendidas.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal del GTO de la comisaría primera en viviendas ubicadas en las calles 70 entre 158 bis y 159; 70 entre 156 y 157; y 157 entre 70 y 71.

La investigación se originó tras el robo de una motocicleta ocurrido el 28 de diciembre. A partir de tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar a un grupo que operaba en Los Hornos, zonas aledañas y el casco urbano platense.

Durante los registros domiciliarios se secuestró una motocicleta Motomel 110 cc con numeración de cuadro suprimida, tres yugas, una chapa patente y una gran cantidad de motopartes, entre ellas plásticos, ópticas, espejos, llantas, tanques de combustible, asientos y piezas de motor.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas cuatro personas, una de ellas menor de edad. Según fuentes policiales, los involucrados cuentan con varios ingresos previos en dependencias policiales.

Los mayores quedaron imputados por infracción al artículo 289 del Código Penal y averiguación de ilícito, con intervención de la Fiscalía y los Juzgados de Garantías correspondientes. La investigación continúa abierta.