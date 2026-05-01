Demoras en el Tren Roca: fallas técnicas complican los ramales La Plata y Bosques

Los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes del Tren Roca circulan este miércoles con demoras a raíz de una falla técnica ocurrida a las 7:36 horas, según informó oficialmente Trenes Argentinos.

El inconveniente impactó en uno de los corredores más utilizados del sistema ferroviario del Área Metropolitana, generando retrasos y complicaciones para miles de usuarios que se trasladaban hacia sus trabajos, estudios y compromisos diarios.

Desde la empresa estatal no se detallaron las causas específicas de la falla, aunque confirmaron que el servicio se encuentra funcionando con demoras mientras se desarrollan las tareas correspondientes para normalizar la circulación.

El episodio se produce en un contexto particular: desde septiembre de 2024 se llevaron adelante importantes trabajos de infraestructura en el servicio, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional del ramal.

Entre las tareas realizadas se destacan:

Renovación de 2.060 metros de vía

Reemplazo de durmientes de madera por hormigón armado

Sustitución de la piedra balasto

Colocación de nuevos rieles

Ajuste de la geometría de la traza

Además, la obra contempló la renovación integral de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata.

Los trabajos fueron impulsados por el Gobierno nacional y estuvieron supervisados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con el foco puesto en elevar los estándares de seguridad y confiabilidad del servicio.

Las demoras vuelven a exponer la alta sensibilidad del Tren Roca ante fallas técnicas, aun en sectores intervenidos recientemente. Mientras los usuarios reclaman previsibilidad y mejoras sostenidas, cada interrupción o retraso tiene un impacto directo en la rutina diaria de una amplia franja de la región.