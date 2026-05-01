Contrabando VIP: secuestran autos de lujo usados en videoclips

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desbarató una banda dedicada al contrabando de autos de alta gama, que luego eran alquilados a artistas de renombre para la grabación de videoclips, según se desprende de la investigación judicial.

De acuerdo a las actuaciones, los vehículos habían sido ingresados al país desde Paraguay y eran utilizados sin contar con la documentación correspondiente. En el marco de la causa, se realizaron cinco allanamientos en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron automóviles e importante documentación relevante para la pesquisa.

Entre los rodados incautados figuran Chevrolet Camaro y Ford Mustang, valuados en cifras que superan ampliamente los valores del mercado, con un monto estimado que asciende a más de 500 mil dólares, siempre según la información incorporada al expediente.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, en el marco de una causa que investiga el delito de contrabando, y contó con la intervención de distintas áreas del Estado vinculadas al control aduanero y tributario.

La pesquisa determinó que los autos no solo circulaban en la Argentina, sino que además eran explotados comercialmente mediante su alquiler para producciones audiovisuales, principalmente videoclips musicales, lo que permitió a los investigadores reconstruir el circuito económico detrás de la maniobra.

Según surge del expediente, la organización mantenía una estructura aceitada, con roles definidos y logística destinada a evadir controles y simular situaciones legales para justificar la tenencia de los vehículos.

Si bien no se descartan nuevas imputaciones, la causa continúa en etapa de investigación, con el análisis de la documentación secuestrada y el cruce de información para determinar el alcance total de la maniobra y la posible existencia de más involucrados.