Trabajadores del Hospital El Cruce reclaman salarios dignos y rechazan la privatización

Este jueves 15 de enero, el Hospital El Cruce de Florencio Varela será escenario de una Jornada de Visibilización y Reclamo Salarial convocada por la Asociación del Personal del Hospital El Cruce (APHEC) junto a la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS). Bajo la consigna “24 Horas x Salarios Dignos”, la protesta se extenderá durante toda la jornada con distintas actividades públicas.

“La medida busca visibilizar el deterioro salarial que atravesamos las y los trabajadores de la salud y exigir ingresos acordes a la responsabilidad, el esfuerzo y la tarea esencial que llevamos adelante todos los días”, explicó Damián Zamorano, secretario General Adjunto de APHEC.

La convocatoria se da, además, en un contexto de “profunda preocupación” ante versiones que señalan la posible implementación de modelos de privatización o gerenciamiento privado en hospitales SAMIC, entre ellos el Hospital El Cruce. Desde el sector sindical advierten que este rumbo pondría en riesgo el carácter público, estatal y gratuito del sistema sanitario.

Cronograma de la jornada

12.00 horas: ruidazo por salarios dignos e intervención con carteles en el mástil del hospital .

18.00 horas: mateada en el mismo lugar, como espacio de encuentro e intercambio entre trabajadoras y trabajadores.

24.00 horas: velada por salarios dignos en la puerta del hospital, con encendido de velas y luces y exhibición de consignas.

“Desde APHEC repudiamos enérgicamente cualquier intento de privatización y alertamos sobre las graves consecuencias que tendría para el sistema de salud y para la comunidad”, remarcó Zamorano.

El Hospital El Cruce es un hospital público de alta complejidad, integrado a una red sanitaria nacional y provincial. Garantiza atención integral y gratuita, resuelve patologías complejas que otros niveles no pueden absorber, forma profesionales, trabaja de manera interdisciplinaria y articula con efectores de salud y el territorio.

“El modelo que promovemos en El Cruce no puede funcionar bajo lógicas de mercado, porque su objetivo no es el lucro sino el derecho a la salud”, sostuvo Zamorano.

Ante este escenario, APHEC presentó una nota formal a las autoridades del establecimiento para solicitar explicaciones sobre la información difundida y exigir definiciones públicas que garanticen el carácter estatal y público del hospital.

“Convocamos a todas y todos los trabajadores a mantenerse informados, organizados y unidos, porque defender el hospital es defender nuestro trabajo y el derecho a la salud de la comunidad”, concluyó.