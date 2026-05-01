Loteos ilegales en La Plata: el Municipio advierte por estafas y endurece los controles

La Municipalidad de La Plata lanzó una advertencia formal a los vecinos frente al crecimiento sostenido de los loteos ilegales en zonas rurales, una práctica prohibida por la normativa vigente que, lejos de ofrecer soluciones habitacionales, expone a quienes compran a posibles estafas, imposibilidad de escriturar y prohibición de construir.

Desde el Ejecutivo local señalaron que, ante la proliferación de ofertas de terrenos en áreas donde está expresamente prohibida la urbanización, se resolvió reforzar y multiplicar los controles para frenar estas maniobras. “Se trata de una práctica ilegal que pone en riesgo el patrimonio de los vecinos”, advirtieron fuentes comunales.

Uno de los puntos centrales del alerta oficial es que los lotes ofrecidos en áreas rurales no urbanizables no pueden subdividirse legalmente, no habilitan la construcción de viviendas y no permiten la escrituración individual, aun cuando se presenten bajo la fachada de “emprendimientos en desarrollo” o “oportunidades de inversión”.

En ese sentido, la Municipalidad remarcó que movimientos de suelo, apertura de calles o incluso la instalación de postes eléctricos no significan que un loteo esté autorizado. Por el contrario, muchas de estas acciones forman parte de estrategias para dar apariencia de legalidad a emprendimientos irregulares.

Para evitar engaños, las autoridades recomendaron verificar siempre la situación urbanística y legal de los terrenos antes de concretar una compra, ya sea acercándose al Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en 48 y diagonal 80, o realizando consultas por correo electrónico a [email protected].

El alerta municipal se apoya en hechos recientes. Días atrás, se llevó adelante un operativo en Lisandro Olmos, en un predio ubicado sobre Ruta 36 y 495, donde se detectaron ventas y trabajos ilegales en un área rural no urbanizable. El procedimiento incluyó el decomiso de materiales, la apertura de actuaciones administrativas y la detención de una persona que desobedeció órdenes policiales durante el control.

En el lugar se constató la apertura de calles, movimientos de suelo y colocación de postes para tendido eléctrico sin autorización, además de un puesto de venta montado sobre la vía pública, desde el cual se ofrecían parcelas a potenciales compradores.

Según informó la Comuna, las tareas eran impulsadas por el Grupo Futuro, señalado como responsable de la promoción y comercialización de emprendimientos similares en distintas zonas del partido. Sin embargo, el predio intervenido se encuentra en un área clasificada como rural no urbanizable, por lo que no admite subdivisión, venta ni construcción de viviendas.

Con estos antecedentes, el Municipio dejó en claro que los controles continuarán y que las maniobras ilegales serán denunciadas penalmente, al tiempo que insistió en que la única forma de evitar estafas es verificar la legalidad antes de comprar.