Vergüenza Ajena: el primer programa de Llega la Tarde con Romero Romerito y Carlos Franco

El primer programa de Llega la Tarde, conducido por Romero Romerito y Carlos Franco, fue un verdadero desastre. Grabado con una sola cámara sin movimiento ni ritmo, el programa careció de energía y profesionalismo. Para empeorar las cosas, no se puso música de fondo en ninguna parte del programa, lo que hizo que la hora de duración se sintiera eterna.

Pero lo más sorprendente es que el programa fue grabado en un estudio de radio improvisado en el Hotel Cervantes, lo que explica la falta de recursos y calidad. Y para colmo, la idea original del programa era contar con el padrinazgo de Luis Ventura, quien iba a grabar videos con copetes, mandadas a la pausa y demás, pero esto jamás se materializó. Ventura solo aparece en un video promocional grabado hace mucho tiempo, y nada más.

El programa se hizo desde Mar del Plata con la intención de que los famosos y famosas pasen por el programa, pero en su lugar, Romero Romerito salió a la calle a hacer entrevistas a transeúntes, y también entrevistó a Rosita de Pasión de Sábado y a los gemelos, un dúo de humoristas. Pero nada de esto logró salvar al programa de ser un verdadero fiasco.

Si querés perder un rato de tu tiempo, el programa se emitirá todos los sábados por la tarde en el canal de YouTube TV Ideas. ¡No te lo pierdas!