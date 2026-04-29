Tras el tarifazo, un diputado propone eliminar la VTV

El debate por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires luego de los últimos aumentos en la tarifa, que llevarán el costo básico a $97.057,65 con IVA incluido para vehículos de hasta 2.500 kilos desde el 16 de enero de 2026. En ese contexto, el diputado bonaerense Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, anunció que presentará un proyecto para eliminar la VTV cuando se inicie el nuevo año legislativo.

El legislador confirmó la decisión a través de sus redes sociales y recordó que la iniciativa ya había sido presentada meses atrás. “Lo primero que presentaré en la Cámara de Diputados será la eliminación de la VTV”, expresó, y cuestionó de manera directa la utilidad del sistema actual.

De Leo sostuvo que la verificación no tiene un impacto real en la reducción de los accidentes de tránsito y planteó que el foco del problema está en otro lado. “La VTV es un gasto que no salva vidas. El problema está en las rutas abandonadas, no en los autos”, afirmó, al tiempo que remarcó que los desperfectos mecánicos explican menos del 1% de los siniestros viales.

Desde su mirada, la VTV representa un costo injustificado para millones de bonaerenses, especialmente en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y subas generalizadas de tarifas. Además, puso en cuestión el destino de los fondos recaudados desde la implementación del sistema.

En ese sentido, el diputado oriundo de Bahía Blanca apuntó contra el uso de esos recursos y lanzó una fuerte crítica: “Solo en Bahía Blanca, en 2026, nos van a sacar unos $10 mil millones con la VTV”, aseguró, y sostuvo que no se reflejaron en obras viales desde que el esquema comenzó a funcionar en 1996. Según De Leo, los fondos terminaron beneficiando a sectores privados con aval estatal, sin mejoras visibles en la infraestructura.

El planteo se suma a las críticas opositoras tras el último aumento autorizado por el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof. Desde la cartera provincial ratificaron la obligatoriedad de la VTV como herramienta de prevención, mientras que en la Legislatura crecen los cuestionamientos por su costo, su eficacia y su funcionamiento.

Con el nuevo incremento ya definido, el debate promete profundizarse en los próximos meses, con posturas enfrentadas entre quienes defienden la VTV como control técnico obligatorio y quienes, como De Leo, proponen un cambio de enfoque en la seguridad vial, con mayor inversión en rutas y controles efectivos en el territorio provincial.