Amistoso en City Bell: Cambaceres se midió ante la reserva de Estudiantes en un doble desafío preparatorio

El predio de City Bell fue el escenario de una nueva jornada de amistosos donde Camba puso a prueba su funcionamiento ante la reserva de Estudiantes. El evento consistió en dos bloques de juego que permitieron a ambos cuerpos técnicos evaluar variantes y darle ritmo de competencia a sus planteles.

Primer turno: Paridad absoluta en el Country

El encuentro inicial se caracterizó por el equilibrio y la escasez de llegadas de peligro en las áreas. Tras disputarse dos tiempos de 25 minutos (50 en total), el marcador no se movió del cero.

Para este primer compromiso, la alineación titular de la visita contó con Nicolás González en el arco; una línea defensiva compuesta por Tiziano Garcia, Franco Maraia, Juan Trentin y Facundo Odello. En el mediocampo se ubicaron Sergio Luayza, Rodolfo Fernández, Esteban Coronel y Javier Sequeyra, mientras que la delantera estuvo conformada por Alan Meschini y Bryan Schmidt.

Segundo bloque: Efectividad pincha

En el segundo turno, el desarrollo del juego fue distinto y el Pincha logró imponerse en el resultado. El Rojo presentó un equipo integrado por Manuel Díaz; Benjamin Duarte, Manuel Alderetes, Santiago Arguello y Renzo Fernández. El sector medio lo ocuparon Tomas Baglieri, Matías Dominguez, Mauricio Romero y Patricio Contana, con Valentino Toniolo y Víctor Gómez en el ataque.

Al finalizar la primera mitad de 25 minutos, el conjunto local ya ganaba 1 a 0 gracias a un tanto convertido por Mauricio Suárez. En el complemento, el marcador se amplió para sellar el 2 a 0 definitivo a favor de Estudiantes con un gol anotado por Juan Soler. Tras finalizar la actividad, se confirmó que el plantel de Ensenada volverá a las prácticas mañana en la zona de Punta Lara.