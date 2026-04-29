Alpine confirmó la salida de Jack Doohan y apuesta por Franco Colapinto

El equipo Alpine confirmó que Jack Doohan no seguirá ligado a la escudería en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La decisión, según informó el propio equipo, fue tomada de común acuerdo y pone fin a una relación de cuatro años. Pero, ¿qué pasó realmente y por qué este movimiento generó tanto ruido?

Jack Doohan comenzó 2025 como piloto titular junto a Pierre Gasly. Era su gran oportunidad después de crecer dentro de la estructura francesa. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Franco Colapinto durante el invierno europeo. El piloto argentino fue promovido como piloto principal a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, un punto de quiebre dentro del equipo.

Desde ese momento, Doohan perdió protagonismo. Su rendimiento no terminó de convencer y Alpine decidió apostar fuerte por Colapinto, que mostró mayor proyección deportiva. El australiano quedó relegado al rol de piloto de pruebas y reserva durante el resto de 2025, colaborando en el simulador y en el desarrollo del auto, pero ya fuera del centro de la escena.

En un comunicado oficial, la escudería fue clara:

“El equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe prestando sus servicios como piloto del equipo durante la temporada 2026”.

Más allá de la salida, Alpine destacó el recorrido de Doohan dentro de su programa de jóvenes talentos. El australiano fue el primer piloto de la Alpine Academy en llegar a un asiento titular en Fórmula 1, debutando en el Gran Premio de Abu Dabi 2024. Un logro importante que quedó marcado en la historia del equipo.

También hubo palabras de agradecimiento: el equipo resaltó su compromiso y profesionalismo durante estos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista. La relación se cierra sin conflictos públicos, pero con una señal clara: Alpine inicia una nueva etapa.

Para el equipo francés, la apuesta ahora está puesta en una reestructuración de cara a 2026, con Franco Colapinto como una de las piezas centrales del proyecto deportivo. Para Jack Doohan, en cambio, se abre un nuevo escenario: queda en libertad para buscar oportunidades en otras categorías o estructuras del automovilismo internacional.

En la Fórmula 1, las decisiones se toman rápido y el margen de error es mínimo. La salida de Doohan no solo marca el final de un ciclo, sino también el comienzo de otro que todavía promete dar que hablar.