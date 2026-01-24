Cómo será el nuevo sistema para identificar equipajes en micros de larga distancia

¿Vas a viajar en micro y no sabés qué va a pasar con tu equipaje? Hay un cambio clave que ya está aprobado, pero que todavía casi nadie explicó bien. En los próximos meses, la forma de identificar valijas y encomiendas en los Micros de larga distancia va a ser distinta, y esto impacta directo en los pasajeros. Acá te contamos qué cambia, por qué y qué tenés que tener en cuenta antes de subirte al colectivo.

La Secretaría de Transporte aprobó un nuevo régimen para la identificación y trazabilidad de equipajes y encomiendas en el transporte automotor de pasajeros. La medida quedó oficializada a través de la resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca dentro del decreto 883/2024, que reorganizó todo el sistema de transporte interjurisdiccional.

¿Qué cambió con esta nueva resolución?

Hasta ahora, las empresas estaban obligadas a usar un sistema único de control basado en marbetes y fajas físicas, con características técnicas fijadas por el Estado. Eso se terminó. Con la resolución 4/2026, ese esquema quedó sin efecto porque, según el Gobierno, iba en contra de la desregulación y la libre competencia.

Desde ahora, las empresas de transporte pueden elegir libremente cómo identificar el equipaje, siempre que el sistema sea seguro, verificable y no se pueda manipular fácilmente. El foco ya no está en el formato, sino en que el equipaje esté claramente vinculado al pasajero.

¿Cómo se va a identificar el equipaje?

El nuevo régimen permite usar distintos mecanismos, tanto documentales como tecnológicos. Por ejemplo:

Códigos impresos en el pasaje

Códigos QR o electrónicos

Registros digitales en sistemas de venta de pasajes

Etiquetas impresas por la empresa

Cualquier otro sistema que garantice la trazabilidad

Lo importante es que no puede subir equipaje sin identificar. Si una valija no tiene un sistema válido, no ingresa al micro y el pasajero no puede reclamar compensación.

¿Quién controla que se cumpla?

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar durante las inspecciones que cada equipaje corresponda efectivamente a un pasajero. No va a evaluar el diseño del sistema, sino que funcione y sea seguro.

Además, las empresas deberán informar a la Subsecretaría de Transporte Automotor y a la CNRT qué sistema van a usar, con al menos 30 días de anticipación a la entrada en vigencia del régimen.

¿Qué pasa con las encomiendas y los reclamos?

Las encomiendas también podrán identificarse con códigos o registros digitales, sin obligación de usar fajas físicas. En caso de pérdida, daño total o parcial del equipaje, siguen vigentes las indemnizaciones previstas por la normativa actual.

La medida empezará a regir a los 60 días de su publicación. Desde ese momento, el sistema cambia para todos los servicios alcanzados. Si viajás en Micros de larga distancia, conviene estar atento: el control del equipaje sigue existiendo, pero ahora funciona de otra manera.