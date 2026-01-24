Aguas tóxicas en Berisso: el alarmante avance de las cianobacterias que amenaza la salud y llega al Río de la Plata

El paisaje de la costa se ha teñido de un verde intenso y peligroso que ya no solo preocupa a los vecinos, sino que ha captado la atención de todo el país. La problemática de las cianobacterias en Berisso alcanzó este martes una nueva escala de visibilidad tras una cobertura especial del canal Todo Noticias (TN), que expuso la crítica situación ambiental que atraviesa la zona.

Durante la transmisión, Emiliano Stapich, fundador de la organización Berisso ECO, fue contundente al describir la gravedad del escenario. "La región de Berisso, La Plata y Ensenada es una de las zonas más afectadas del país. Esto es muy tóxico y puede alterar la salud de la gente", sentenció el referente ambiental ante las cámaras de TN.

Un peligro que fluye hacia el Río de la Plata

La preocupación de los expertos no se limita a las aguas estancadas de los canales internos. Según explicó Emiliano Stapich, el foco de conflicto se traslada por la propia corriente hacia zonas recreativas masivas. "Las algas que vieron en el canal van para el Río de la Plata, es un peligro que la gente se meta en el río", advirtió con firmeza, haciendo un llamado a la responsabilidad de la población y los turistas.

Uno de los aspectos más riesgosos de esta invasión biológica es el carácter engañoso de sus síntomas. Los especialistas remarcan que el contacto con el agua contaminada no genera reacciones inmediatas, lo que suele bajar la guardia de quienes deciden ingresar al cauce. "En los primeros minutos no se siente nada, pero luego podés sentir malestar", detalló el fundador de Berisso ECO.

Para comprender por qué esta zona es hoy un epicentro de contaminación, es necesario mirar hacia la infraestructura y la historia. Emiliano Stapich indicó que el origen de esta crisis es estructural: "Esta contaminación viene de los filtros de agua, que datan del año 1905".

A este dato histórico se suman estudios científicos contemporáneos. Las advertencias de las organizaciones ambientales cuentan con el respaldo de informes de la CEAMSE y análisis sobre el impacto contaminante que fluye a través del Arroyo del Gato, conformando un combo letal para el ecosistema regional.

Recomendaciones inmediatas y políticas públicas

Ante la evidencia de las imágenes que muestran una espesa capa verde sobre el agua, la recomendación de los expertos es una sola: prohibición absoluta de contacto. "En lo inmediato hay que evitar la entrada al río, porque tiene mucha contaminación", insistió Emiliano Stapich.

La llegada de medios nacionales como TN a Berisso refuerza un reclamo histórico de las organizaciones ambientales. La situación ya no admite demoras: se exigen controles rigurosos, obras de saneamiento urgentes y políticas públicas que den una respuesta definitiva a un fenómeno que pone en jaque la salud pública y el equilibrio ambiental de toda la región.