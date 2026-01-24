Riña, sangre y detenciones frente al Bingo de La Plata: carnearon a un trapito

Un grave episodio de violencia se registró en las inmediaciones del bingo ubicado en diagonal 80 N° 491, donde una riña en la vía pública obligó a la intervención de fuerzas de seguridad tras una alerta emitida por la operadora del COM.

Al arribar al lugar, el personal interviniente encontró a un masculino identificado como Ángel, quien presentaba heridas cortantes de gravedad y una pérdida de sangre considerable. El herido se retiró del sitio junto a otro individuo no identificado (NN) hacia una vivienda ubicada en 116 entre 40 y 41, donde, según se indicó, se encontrarían los presuntos agresores.

Ante el riesgo de que el conflicto escalara, los efectivos se trasladaron de inmediato al lugar señalado para evitar nuevos enfrentamientos.

Una vez en el lugar, se produjeron nuevos disturbios protagonizados por varios masculinos no identificados, quienes, de acuerdo con lo informado, ejercían la actividad ilegal de “trapitos” en la zona del bingo, situación que habría sido el detonante inicial de la riña.

Como resultado del operativo, se concretó la detención de cuatro masculinos no identificados, quienes fueron trasladados a la Comisaría Segunda, ubicada en avenida 38 N° 629