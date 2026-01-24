LA PLATA | ya está abierta la colonia municipal para la segunda quincena en La Repu

La Municipalidad de La Plata confirmó que continúa abierta la inscripción para la segunda quincena de la tradicional colonia de vacaciones que se desarrolla en la República de los Niños, una de las propuestas de verano más convocantes de la ciudad.

La iniciativa está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 11 años y se lleva adelante de lunes a viernes, en dos turnos, con un cronograma que incluye actividades deportivas, recreativas, acuáticas y de cocina, todas coordinadas por un equipo interdisciplinario especializado.

Desde el Municipio detallaron que quienes deseen inscribirse deben hacerlo de manera presencial en las delegaciones comunales en caso de requerir transporte. En tanto, quienes no lo necesiten pueden realizar el trámite vía mail a [email protected] o comunicarse al teléfono (221) 524-5179.

Además, la propuesta se amplía con la Colonia de Integración Social, destinada a personas mayores y personas con discapacidad, que también se desarrolla en la República de los Niños de lunes a viernes y en dos turnos.

Según se informó oficialmente, esta colonia especial ofrece opciones recreativas y de esparcimiento que promueven la participación activa y la inclusión, con actividades como baile, música, aquagym y otras alternativas pensadas para el bienestar y la socialización.

Para tramitar la inscripción en este caso, los interesados deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en 7 N° 840 entre 48 y 49, 2° piso, en el horario de 8:30 a 14:30.

Los requisitos incluyen DNI, ficha médica actualizada, certificado de aptitud física y, en el caso de personas con discapacidad, copia del CUD. Para más información, están disponibles los teléfonos (221) 427-1532 y (221) 489-6493.