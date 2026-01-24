Don Osvaldo confirma nuevo show en La Plata: tocará en el Hipódromo el 28 de febrero

Don Osvaldo anunció su regreso a la ciudad de La Plata y se presentará el sábado 28 de febrero en el Hipódromo, en un show que ya se perfila como uno de los más convocantes del verano en la región.

La banda liderada por Patricio Santos Fontanet continúa consolidando su recorrido dentro del rock nacional, tras cerrar un 2025 cargado de presentaciones en distintos puntos del país y en países vecinos. Ese extenso recorrido estuvo impulsado por la presentación de su último material en formato DVD, Zona Liberada, y tuvo como uno de sus puntos más altos los cuatro shows en el estadio del Club Atlético All Boys, que ratificaron su poder de convocatoria.

El 2026 arranca con una agenda intensa: antes de llegar a La Plata, Don Osvaldo se presentará el 31 de enero en Mar del Plata, para luego desembarcar en el Hipódromo platense con un recital que promete recorrer distintas etapas de su discografía, marcada por una identidad sonora construida a lo largo de más de una década.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 13 de enero a las 10, a través de edenentradas.ar y en puntos de venta físicos de La Plata, CABA y otras localidades. Además, los primeros 200 tickets adquiridos de manera online incluirán un DVD de regalo, que podrá retirarse el día del show en el puesto de merchandising.

Don Osvaldo representa la continuidad artística de Fontanet tras su paso por Callejeros y Casi Justicia Social, consolidándose con su nombre actual desde 2014. El proyecto cuenta con tres discos de estudio —Casi Justicia Social (2015), Casi Justicia Social II (2019) y Flor de Ceibo (2022)— y una formación estable que combina rock, matices barriales y una relación directa con su público.

El recital en el Hipódromo de La Plata reafirma a la ciudad como una plaza clave del circuito nacional de grandes recitales y se instala como una de las fechas más esperadas del verano.