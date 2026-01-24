Información General | 16 Jan
Arte, música y verano en los barrios
Vacaciones culturales: talleres gratuitos para chicos en barrios de La Plata
Durante el receso de verano, el Municipio apuesta a la inclusión cultural con propuestas gratuitas que combinan creatividad, música y encuentro comunitario para las infancias en tres delegaciones clave de la ciudad.
La Municipalidad de La Plata pondrá en marcha la Colonia de Arte 2026 de la Escuela Taller Municipal de Arte, una propuesta cultural gratuita destinada a niños y niñas desde los seis años, que se desarrollará en las delegaciones de Altos de San Lorenzo, San Carlos y Sicardi.
Las actividades comenzarán el lunes 19 de enero y se extenderán durante todo febrero, con talleres pensados para estimular la expresión artística, la creatividad y el trabajo colectivo durante el receso de verano. Las inscripciones se realizan de forma presencial en cada una de las sedes participantes.
En la delegación de Altos de San Lorenzo (25 y 75), se dictará un taller de ensamble musical los martes de 17:00 a 19:00, con inscripción abierta de lunes a viernes de 8:00 a 13:00.
Por su parte, en la delegación de Sicardi (calle 659 entre 12 y 13), se ofrecerá un taller de plástica los martes de 10:00 a 12:00, y las inscripciones podrán realizarse de 8:00 a 17:00.
Finalmente, en la delegación de San Carlos (calle 137 esquina 32), se brindará un taller de ensamble musical los jueves de 17:00 a 19:00, con inscripción disponible de 8:00 a 14:00.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito al arte y a la cultura en los barrios, generando espacios de encuentro, aprendizaje y contención para las infancias, y fortaleciendo el rol de la cultura como herramienta de inclusión social.