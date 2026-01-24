City Bell recibe una fusión explosiva de tango y jazz en vivo

Desafinado Club se prepara para recibir una de las veladas musicales más potentes del verano en City Bell. El próximo sábado 17 de enero, el reconocido espacio cultural será escenario de una fusión de alto voltaje entre tango contemporáneo y jazz, con dos conciertos consecutivos que prometen dejar huella en la escena local.

La noche comenzará a las 21 horas con la presentación del Fer Valin Trio, una formación que se distingue por su solidez musical, su espíritu improvisador y un pulso jazzero profundo. Con una propuesta íntima y expresiva, el trío funcionará como una antesala ideal para preparar al público para lo que vendrá después.

A las 22.30, el escenario se transformará con la llegada del Quinteto Revolucionario, grupo oficial de la Fundación Astor Piazzolla y ganador del Latin Grammy 2019 al Mejor Álbum de Tango. Reconocido como la interpretación más sólida y contemporánea del legado de Piazzolla, el quinteto ofrecerá un concierto especial acompañado por dos invitados de jerarquía internacional.

Se trata del pianista Leo Genovese, referente del jazz global por su trabajo junto a Wayne Shorter, Herbie Hancock y Esperanza Spalding, y del baterista Sergio Verdinelli, figura clave del jazz y el rock argentino, con una trayectoria que incluye colaboraciones con Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Ernesto Jodos, entre otros.

Improvisación, libertad y legado

El encuentro entre el Quinteto Revolucionario, Genovese y Verdinelli dará lugar a una experiencia artística excepcional, donde la obra de Piazzolla dialogará con el lenguaje del jazz moderno. Ambos géneros, distintos en su origen, se unen en la improvisación, la intensidad emocional y la libertad creativa, pilares que sostienen esta propuesta.

Genovese destaca que la música exige escucha permanente, preparación y entrega absoluta, mientras que Verdinelli subraya el valor de la energía irrepetible que se genera con el público en cada concierto. Esa interacción será parte esencial de una noche pensada como un evento vivo, único e irrepetible.

Música, gastronomía y experiencia completa

El show se desarrollará en Diagonal 93 Nº52, City Bell, en un entorno cuidado que combina música en vivo, gastronomía de calidad y una destacada carta de coctelería. La propuesta invita a vivir una experiencia 360, donde el sonido, el ambiente y los sabores se integran en una misma noche.

El espacio contará con estacionamiento propio, y las reservas pueden realizarse al +54 9 221 506-5713.

Un hito para la escena musical local

Esta presentación no solo será un espectáculo de primer nivel, sino también un punto de encuentro entre dos tradiciones musicales que se potencian mutuamente. Tango y jazz, interpretados por referentes consagrados, alcanzarán en Desafinado Club una expresión intensa, moderna y profundamente emotiva. Una noche que promete quedar en la memoria de quienes la vivan.