Operativo Sol a Sol 2026: dudas, recursos y exigencias de explicaciones en la Legislatura

El senador provincial Marcelo Leguizamón (Hechos) presentó formalmente en la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires un pedido de informes al Gobierno bonaerense para que detalle exhaustivamente la implementación del Operativo Sol a Sol 2025-2026, el dispositivo de seguridad, salud y asistencia que se despliega durante la temporada estival en destinos turísticos, rutas e infraestructura provincial.

En el texto del proyecto —ingresado como pedido de informes— el legislador exige que el Ejecutivo responda con datos “detallados y urgentes” sobre aspectos clave del operativo, que el gobierno provincial considera uno de los más grandes de su historia por la magnitud del despliegue.

El pedido incluye, entre otros puntos, explicaciones claras sobre:

Cantidad total de efectivos policiales y personal afectado al operativo.

Distribución territorial de los recursos humanos por municipio y destino turístico.

Funciones específicas de cada grupo operativo.

Bases operativas, destacamentos móviles y logística desplegada.

Recursos tecnológicos disponibles —patrulleros, motos, drones y otros medios—.

Presupuesto ejecutado y partidas destinadas específicamente al operativo.

Protocolos de prevención del delito y siniestros viales.

Metas de reducción delictiva y comparación con operativos anteriores.

Convenios vigentes con municipios, la Nación y el sector privado.

Además, Leguizamón exige una comparativa clara con temporadas anteriores para evaluar los resultados obtenidos, especialmente en relación con los objetivos planteados en 2024-2025.

Contexto del Operativo Sol a Sol

El Operativo Sol a Sol 2025/26 fue lanzado en diciembre pasado por el gobernador Axel Kicillof como un plan integral que busca coordinar la labor de seguridad, salud y transporte para resguardar a residentes y millones de turistas que eligen la provincia durante el verano.

Según el gobierno provincial, el operativo contempla:

Más de 20.000 policías desplegados en rutas, destinos turísticos, sierras y lagos bonaerenses.

200 patrulleros nuevos y 60 motos para patrullaje y prevención vial.

Incremento de medios logísticos y técnicos en rutas , con controles de alcoholemia y asistencia vial.

Refuerzo sanitario con ambulancias, helicópteros y postas del programa “Marea Sanitaria”, además de un reforzamiento de guardias hospitalarias.

Las autoridades destacan que dicho plan busca no solo garantizar la seguridad pública y vial, sino también la asistencia integral a turistas y residentes de toda la provincia durante la temporada alta.

En los fundamentos del pedido de informes, el senador sostiene que la magnitud del operativo y los recursos movilizados —humanos, tecnológicos y financieros— exige un control legislativo riguroso, más aún cuando se trata de políticas públicas con impacto directo en la seguridad ciudadana y la gestión de fondos públicos.

Para Leguizamón, el acceso a información precisa es indispensable para evaluar la gestión, garantizar profesionalismo y transparencia, y entender si las falencias detectadas en temporadas pasadas fueron superadas o subsanadas en la operación vigente.