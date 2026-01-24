El temporal destrozó la bandera argentina en pleno centro de La Plata

Un episodio tan llamativo como simbólico se registró este jueves por la tarde en Plaza Moreno, en el corazón de La Plata, cuando la bandera argentina izada en la esquina de 14 y 53 fue destruida por la fuerte tormenta y terminó enredada en un árbol como consecuencia de las intensas ráfagas de viento.

El hecho ocurrió durante el temporal que se desató alrededor de las 16, cuando lluvias intensas y ráfagas comenzaron a golpear con fuerza distintos puntos de la ciudad. La escena no pasó inadvertida: vecinos y transeúntes se detuvieron a observar la bandera rota, una postal que rápidamente se volvió tema de conversación en la zona céntrica.

Ante la situación, personal de la Patrulla Municipal intervino con un operativo especial para retirar la bandera del árbol y resguardar el mástil, evitando riesgos adicionales en un contexto climático adverso.

Tal como había sido advertido por la Dirección de Hidrometeorología local y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de un nuevo frente de inestabilidad provocó precipitaciones localmente fuertes, luego de varias jornadas marcadas por el calor extremo. En distintos barrios, vecinos compartieron videos en redes sociales que evidencian calles desbordadas y la magnitud del fenómeno.

En ese marco, las autoridades resolvieron mantener el alerta amarillo, al advertir que las tormentas podían estar acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. El propio SMN explicó que este nivel de alerta implica posibles daños materiales y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas, un escenario que quedó reflejado en las imágenes difundidas durante la jornada.

Frente a este panorama, se reiteraron las recomendaciones preventivas: no sacar residuos, circular con precaución y luces bajas, asegurar objetos sueltos y alejarse de árboles y postes de luz mientras persistan las condiciones de inestabilidad.

¿Cómo seguirá el clima?

Según el SMN, las probabilidades de lluvia se mantendrán entre el 40% y el 70% hasta la medianoche, mientras que el alerta amarillo continúa vigente. El radar Windy anticipa que las lluvias se disiparán durante la madrugada, dando paso a una mejora del tiempo de cara al fin de semana.

Para el viernes se espera una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, sin lluvias. El calor regresará durante el sábado y domingo, con máximas de hasta 32°C, aunque el inicio de la próxima semana llegará con un nuevo descenso de temperatura.