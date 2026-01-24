Jazz y tango en La Plata: el vibrafonista Lucas Dorado presenta El Sueño en Desafinado Club

El domingo 18 de enero a las 21, el reconocido vibrafonista y compositor Lucas Dorado presentará su nuevo disco El Sueño en Desafinado Club, el espacio cultural de City Bell que se consolidó como referencia para la música en vivo de calidad. La velada promete una experiencia sonora que fusiona jazz, tango y sonidos latinoamericanos, atravesada por la búsqueda artística y la experimentación.

Radicado en Suiza, Dorado fue destacado por DownBeat Jazz Magazine como “una estrella emergente a seguir”, una distinción que confirma su proyección internacional. Su recorrido incluye presentaciones en escenarios de primer nivel como la Philharmonie de Berlín junto a la Deutsche Oper, además de colaboraciones con figuras de peso como Minino Garay, Randy Brecker y Renaud Garcia-Fons.

El Sueño, su primer álbum como líder, fue lanzado en 2024 y llegó acompañado de reconocimientos clave: primer premio en el Concurso Internacional de Vibráfono de Jazz de Pescara (Italia), el rol de embajador oficial de Yamaha Vibraphones y el Premio del Público en el certamen francés Tonnerre de Jazz. Distinciones que respaldan una obra madura, sensible y ambiciosa.

Un viaje entre jazz y folklore

El disco propone una fusión cuidada entre el jazz contemporáneo y el folklore argentino, donde la sensualidad del tango y los matices latinos dialogan con la exigencia instrumental del género. El resultado es una música fluida, expresiva y profunda, que invita tanto a la escucha atenta como al disfrute sensorial.

En esta presentación en Desafinado Club, Lucas Dorado estará acompañado por Ramiro Farb (guitarra), Flavio Romero (bajo) y Mana Ginart (batería). El formato promete melodías cantables, sonoridad sofisticada y un clima íntimo, con el plus de gastronomía, coctelería y estacionamiento en el lugar.

Una cita imperdible para quienes buscan música en vivo de alto nivel, en un entorno cercano y con una propuesta artística que trasciende etiquetas.