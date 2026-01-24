Villa San Carlos: vuelve el autor del gol más sagrado, Rodri Salinas es el refuerzo de lujo para soñar con la gloria

La nostalgia y la ilusión se fundieron en un solo abrazo en la sede de Villa San Carlos. El club oficializó el retorno de Rodrigo Salinas, quien selló su vínculo por un año para vestir nuevamente la camiseta del club que lo vio nacer.



El sentido de pertenencia en Berisso se ha potenciado con una noticia que sacude el mercado de pases del ascenso. Rodrigo Salinas ha firmado oficialmente el vínculo que lo une por un año a Villa San Carlos, convirtiéndose en la cuarta incorporación del plantel para la temporada 2026. Su regreso no es un movimiento más: es la vuelta del hombre que escribió una de las páginas más doradas de la institución.

Con esta firma, el atacante se posiciona como el cuarto refuerzo para la plantilla que afrontará el exigente certamen de la Primera B en la temporada 2026.

El peso de la historia: aquel 18 de mayo

Para el hincha de la Villa, hablar de Salinas es recordar instantáneamente el 18 de mayo de 2009. En un Estadio Juan Carmelo Zerillo (de Gimnasia y Esgrima La Plata) colmado para el clásico ante Defensores de Cambaceres, el atacante fue el autor del tanto que decretó el empate 1-1. Ese gol no solo valió un punto, sino que significó el campeonato de la Primera C y el histórico ascenso a la B Metropolitana.

Ese empate 1-1 no fue un resultado más; significó el título de la Primera C y el histórico primer ascenso del "Celeste" a la B Metropolitana, un evento que cambió para siempre el rumbo del Fútbol Profesional en la ciudad. Hoy, 17 años después, aquel joven héroe regresa con la experiencia de haber recorrido el mundo.

Una trayectoria de élite al servicio de la Villa

El "Potro" llega al club en condición de jugador libre tras su último paso por Mitre de Santiago del Estero.

Su trayectoria es el aval de jerarquía que la Villa necesitaba: en el plano nacional, vistió las camisetas de Godoy Cruz de Mendoza, Rosario Central, Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Chacarita Juniors, Los Andes y Sarmiento de Junín.

Además, su jerarquía se puso a prueba en el exterior con pasos por el Atlante de México, Al Ettifaq de Arabia Saudita, Deportes La Serena de Chile y el Atlético Grau del Perú. Toda esa potencia goleadora estará ahora a disposición de los objetivos del club de sus raíces.

A sus raíces regresa un jugador maduro, con el recorrido de quien ha caminado canchas de todo el mundo, pero con el mismo objetivo de aquel joven de 2009: pelear en lo más alto con la Villa y devolverle a su gente la alegría de un nuevo éxito deportivo.