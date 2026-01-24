Detuvieron a un violador en La Plata que estaba en libertad condicional tras asaltar una panadería

Un delincuente con frondosos antecedentes penales fue detenido en la ciudad de La Plata luego de protagonizar un asalto a una panadería y ser identificado a través de las cámaras de seguridad del local.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la zona de 66 y diagonal 79, donde una empleada denunció haber sido víctima de un robo. A partir del análisis de las imágenes y de los datos aportados, efectivos de la Comisaría Novena lograron reconstruir el recorrido del sospechoso.

La investigación condujo a un domicilio situado en 65 entre 120 y 121, en un asentamiento del barrio. Allí, los policías observaron al imputado descartando prendas de vestir que coincidían con las utilizadas durante el asalto.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue reducido a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento se recuperaron todos los elementos sustraídos del comercio.

El detenido fue identificado como Damián Ezequiel Lan, de 44 años, quien había recuperado la libertad en 2024 tras cumplir una condena de 12 años por robo agravado y abuso sexual.