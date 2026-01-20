¡Dos segundos para la eternidad! Luciano Benavides y el milagro en el Rally Dakar 2026 tras un final de película

La gloria en la carrera más dura del mundo suele medirse en horas, pero para Luciano Benavides, el destino se decidió en un parpadeo. En su noveno intento, el piloto oficial de KTM logró lo que parecía una quimera: recortar una desventaja de 3:20 minutos frente al líder Ricky Brabec en el tramo final de la última etapa, para arrebatarle el título por apenas dos segundos. Es la diferencia más exigua en la historia del Rally Dakar, una cifra que resume la intensidad de una definición que paralizó al mundo del deporte.

El error que cambió la historia

Pese a iniciar la jornada por detrás del representante de Honda, Luciano Benavides nunca bajó los brazos. “La carrera hay que correrla y hay que terminarla, todavía faltan 100 kilómetros”, había advertido el salteño con una confianza ciega. El milagro se materializó a solo tres kilómetros de la meta, en un sector crítico entre dos lagos. Mientras el argentino tomó la pista correcta, Brabec cometió un error de navegación fatal.

“He visto que Ricky volvía en contramano, pero por otra pista al costado. No podía cruzarse porque había agua”, relató el flamante campeón. Ese instante de incertidumbre para el estadounidense fue la puerta de entrada a la inmortalidad para el menor de la dinastía. Con este triunfo, Luciano se une a su hermano Kevin Benavides como los únicos dos sudamericanos en vencer en la categoría reina (motos), consolidando un dominio familiar inédito en el certamen.

Argentina: potencia mundial en el desierto

La consagración de Luciano Benavides no es un hecho aislado, sino la confirmación de una supremacía nacional. Con este trofeo, Argentina alcanza los 12 títulos en 17 ediciones desde el 2010. El historial incluye las hazañas de Kevin Benavides (2 en Motos), Marcos Patronelli (3 en Cuatriciclos), Alejandro Patronelli (2 en Cuatriciclos), Nicolás Cavigliasso (Cuatriciclos y Challenger), y Manuel Andújar (2 en Cuatriciclos).

El podio sudamericano en la categoría de dos ruedas también se ensancha, sumando el éxito del salteño a los logros previos de Kevin, y de los chilenos Pablo Quintanilla, Francisco "Chaleco" López y Carlo De Gavardo.

Tras el festejo en el podio, Luciano Benavides regresará al país para someterse a una operación programada en su rodilla izquierda. Si bien esta intervención lo dejará fuera de la cita mundialista en Portugal durante marzo, el campeón ya apunta todos sus cañones al Desafío Ruta 40, que se disputará en suelo argentino del 24 al 29 de mayo. Allí, frente a su público, iniciará la defensa simbólica de una corona que hoy brilla más que nunca.