Milagroso rescate en Berisso: seis pescadores quedaron atrapados por la crecida del río y fueron salvados

Lo que planeaba ser una jornada de pesca y esparcimiento estuvo a punto de convertirse en una fatalidad. Este domingo, seis hombres oriundos de la localidad de Guernica debieron ser rescatados en un operativo de emergencia en la costa de Berisso, luego de quedar aislados por una repentina y violenta crecida del Río de la Plata.

El incidente comenzó alrededor de las 13:00 horas, cuando uno de los integrantes del grupo logró dar aviso a las autoridades sobre la situación crítica en la que se encontraban. A pesar de las advertencias previas sobre las condiciones climáticas y el estado del río en la zona de la Playa Municipal, los pescadores se habían adentrado en un sector de vegetación densa y difícil tránsito.

Tres horas de búsqueda en condiciones extremas

La respuesta fue inmediata. Se dispuso un operativo cerrojo coordinado por el jefe de la División Náutica de Defensa Civil, Walter Villareal, quien desplegó dos embarcaciones semirrígidas junto con efectivos del Cuerpo de Guardavidas.

La labor de los rescatistas fue calificada como "extremadamente compleja" debido a la fuerte sudestada y el estado del río, que dificultaba la navegación y el acceso a la costa. Recién a las 16:00 horas, tras tres horas de intensa búsqueda, las patrullas lograron divisar a las seis personas en las inmediaciones del arroyo El Pescado.

Los rescatados fueron identificados por la Policía como Brizuela Teodoro (50), Brizuela Arnaldo (37), Baez Osmar (19), Ruarte Edgar (46) y dos menores de 17 años. Todos fueron trasladados en las embarcaciones hacia una zona segura, donde recibieron atención médica preventiva por parte de los servicios de emergencia.