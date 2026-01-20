Siniestro fatal en la avenida 520: falleció la mujer que agonizaba tras caer de su moto

El drama de la inseguridad vial en La Plata se cobró una nueva vida en las últimas horas, consolidando un inicio de año negro para la región. Tras agonizar durante horas en una sala de cuidados críticos, falleció la mujer que había protagonizado un violento accidente de tránsito en la localidad de Melchor Romero. Con este deceso, la estadística oficial escala a cinco víctimas fatales en lo que va de 2026, un promedio de uno cada tres días.

El trágico suceso tuvo lugar durante la madrugada del domingo en la intersección de la Avenida 520 entre las calles 165 y 166. Según pudieron reconstruir los peritos policiales, la conductora perdió el control de su rodado por causas que aún son materia de investigación, impactando de lleno contra la cinta asfáltica.

El hallazgo y la intervención del SAME

Fueron los vecinos de la zona quienes, alertados por el estruendo del golpe, se comunicaron de inmediato con el servicio de emergencias 911. Al arribar al lugar, los efectivos de la Policía Bonaerense se encontraron con un escenario desolador: una motocicleta Mondial Max 110 cc de color negro tendida sobre el pavimento y, a pocos metros, el cuerpo de la mujer en estado de inconsciencia.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima presentaba una importante hemorragia en la zona craneal y, un dato que resultó determinante para el desenlace, circulaba sin el casco reglamentario. Personal del SAME procedió a su traslado de urgencia hacia el Hospital Alejandro Korn, donde ingresó en estado crítico.

Pese a las maniobras de estabilización y los esfuerzos de los facultativos del nosocomio de Melchor Romero, la paciente falleció debido a la gravedad de los traumatismos sufridos. La víctima fue identificada como Valeria Liliana Arroyo, de 47 años de edad y vecina de la zona donde ocurrió el siniestro.

La causa ha sido caratulada preventivamente como "homicidio culposo", bajo la órbita de las fiscalías de turno de La Plata. Este nuevo fallecimiento reaviva el debate sobre la peligrosidad de las motocicletas en la región y la importancia vital de los elementos de seguridad, en un año que ha comenzado con cifras alarmantes en materia de siniestralidad.