Sin Cristian Medina: Estudiantes debuta ante Ituzaingó en un duelo de "Leones" en el sur

Este lunes, desde las 21:15 en el Estadio Florencio Sola, Estudiantes de La Plata pone en marcha su 2026. Con la transferencia de su joya al Botafogo prácticamente sellada y varias bajas de peso, el último ganador del Trofeo de Campeones busca evitar el zarpazo del León del Oeste, que llega renovado tras su ascenso a la Primera B.

La noticia que sacudió la previa fue la ausencia confirmada de Cristian Medina. El volante, pilar del mediocampo pincharrata, no fue convocado por el "Barba" debido a que su transferencia al Botafogo de Brasil se encuentra en la etapa final de resolución. Por una cuestión de sentido común y para preservar la integridad física del jugador ante una venta inminente, Estudiantes saldrá a la cancha sin el hombre que manejó los hilos del equipo en 2025.

A esta baja se suman otras ausencias obligadas. Tiago Palacios deberá cumplir su sanción tras la roja recibida ante Aldosivi en la edición anterior, mientras que el flamante refuerzo, Adolfo Gaich, no será de la partida por encontrarse aún en proceso de puesta a punto física. Asimismo, Ramiro Funes Mori, quien no es prioridad para el cuerpo técnico y busca club, tampoco integra la delegación.

El sueño del Verde ante el gigante

Del otro lado estará Ituzaingó, un equipo que llega con el envión anímico por las nubes. Tras regresar a la Primera B venciendo por penales a Sportivo Barracas, los dirigidos por Diego Herrero ven en este choque la oportunidad de su vida. Con un planteo que suele ser ordenado y aguerrido, el León del Oeste intentará explotar cualquier grieta que la pretemporada haya dejado en el funcionamiento del León platense.

Para este duelo, Eduardo Domínguez dispondría una formación con experiencia y jerarquía en todas sus líneas. El probable once inicial estaría conformado por: Muslera; Meza, Pierani, Rodríguez y Benedetti; Ascacibar, Neves y Sosa; Pérez, Carrillo y Tobio Burgos.