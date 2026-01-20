Deportes | 19 Jan
Jornada positiva en el Melbourne Park
Los platenses Thiago Tirante y Tomás Etcheverry lideran el grito de la legión en el Abierto de Australia
Los tenistas de la capital bonaerense brillaron en el cemento australiano con victorias memorables durante las primeras jornadas. Mientras el joven Tirante alcanzó su primer éxito histórico en el cuadro principal, Etcheverry sobrevivió a una batalla épica de cinco sets para avanzar a la segunda ronda junto a Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña.
El arranque del Abierto de Australia ha dejado un saldo de alto impacto para el tenis argentino, con un protagonismo absoluto de los jugadores formados en las canchas platenses. En una superficie que no suele dar tregua, La Plata sacó pecho a través de dos de sus máximos exponentes, quienes demostraron jerarquía para sortear debuts de máxima exigencia.
El bautismo de gloria de Thiago Tirante
La gran noticia de la segunda jornada fue la contundente actuación de Thiago Tirante. El platense de 24 años, actualmente en el puesto 103 del ranking, barrió de la cancha al local Aleksandar Vukic con parciales de 7-5, 6-2 y 6-2. Con este resultado, Tirante no solo avanzó de fase, sino que logró el primer triunfo de su carrera en el cuadro principal de Australia, ratificando su crecimiento sostenido en el circuito.
Tomás Etcheverry: resistencia y maratón
Por su parte, Tomás Etcheverry (61°) protagonizó uno de los duelos más emotivos del inicio del certamen. En un verdadero maratón de tenis ante el serbio Miomir Kecmanovic (59°), el platense supo sufrir para terminar festejando tras un desgaste físico enorme. El marcador final de 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4 refleja la paridad de un encuentro que mete a Etcheverry directamente en la segunda ronda.
Luces y sombras en la legión
La delegación argentina sumó otras alegrías importantes. Francisco Cerúndolo (18°) impuso su jerarquía ante el chino Zhizhen Zhang con un sólido 6-3, 7-6(0) y 6-3. Asimismo, Francisco Comesaña (68°) celebró su primer éxito en el cuadro principal de este Grand Slam al superar su debut.
Sin embargo, no todo fue celebración. La jornada también registró las eliminaciones de Camilo Ugo Carabelli ante el húngaro Marton Fucsovics, Mariano Navone frente a Hamad Medjedovic y Juan Manuel Cerúndolo ante el australiano Jordan Thompson.
Lo que viene: desafíos de alto nivel
La segunda ronda pondrá a prueba nuevamente a los argentinos con cruces de suma dificultad:
-
Thiago Tirante se medirá ante el estadounidense Tommy Paul.
-
Tomás Etcheverry enfrentará al británico Arthur Fery.
-
Francisco Cerúndolo jugará contra el bosnio Damir Dzumhur.
-
Francisco Comesaña chocará fuerzas con el estadounidense Frances Tiafoe.