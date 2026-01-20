Los platenses Thiago Tirante y Tomás Etcheverry lideran el grito de la legión en el Abierto de Australia

El arranque del Abierto de Australia ha dejado un saldo de alto impacto para el tenis argentino, con un protagonismo absoluto de los jugadores formados en las canchas platenses. En una superficie que no suele dar tregua, La Plata sacó pecho a través de dos de sus máximos exponentes, quienes demostraron jerarquía para sortear debuts de máxima exigencia.

El bautismo de gloria de Thiago Tirante

La gran noticia de la segunda jornada fue la contundente actuación de Thiago Tirante. El platense de 24 años, actualmente en el puesto 103 del ranking, barrió de la cancha al local Aleksandar Vukic con parciales de 7-5, 6-2 y 6-2. Con este resultado, Tirante no solo avanzó de fase, sino que logró el primer triunfo de su carrera en el cuadro principal de Australia, ratificando su crecimiento sostenido en el circuito.

Tomás Etcheverry: resistencia y maratón

Por su parte, Tomás Etcheverry (61°) protagonizó uno de los duelos más emotivos del inicio del certamen. En un verdadero maratón de tenis ante el serbio Miomir Kecmanovic (59°), el platense supo sufrir para terminar festejando tras un desgaste físico enorme. El marcador final de 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4 refleja la paridad de un encuentro que mete a Etcheverry directamente en la segunda ronda.

Luces y sombras en la legión

La delegación argentina sumó otras alegrías importantes. Francisco Cerúndolo (18°) impuso su jerarquía ante el chino Zhizhen Zhang con un sólido 6-3, 7-6(0) y 6-3. Asimismo, Francisco Comesaña (68°) celebró su primer éxito en el cuadro principal de este Grand Slam al superar su debut.

Sin embargo, no todo fue celebración. La jornada también registró las eliminaciones de Camilo Ugo Carabelli ante el húngaro Marton Fucsovics, Mariano Navone frente a Hamad Medjedovic y Juan Manuel Cerúndolo ante el australiano Jordan Thompson.

Lo que viene: desafíos de alto nivel

La segunda ronda pondrá a prueba nuevamente a los argentinos con cruces de suma dificultad: