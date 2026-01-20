Trump vuelve a amenazar con invadir Groenlandia y reclama el Nobel de la Paz

Hay una pregunta que hoy recorre la política internacional y genera inquietud en Europa: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump con Groenlandia? La respuesta no es simple, pero empieza con una carta, un reclamo por el Nobel de la Paz y una advertencia que volvió a encender las alarmas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con una posible invasión a Groenlandia y dejó una frase que no pasó desapercibida: dijo que ya no se siente obligado a pensar “solo en la paz”. La declaración apareció en una carta enviada al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, donde el mandatario también expresó su enojo por no haber recibido el Nobel de la Paz.

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials:



Dear Ambassador:



President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

En la misiva, Trump cuestionó que el premio no le haya sido otorgado pese a asegurar que “detuvo ocho guerras”. A partir de eso, afirmó que ahora puede pensar en lo que considera “bueno y apropiado” para Estados Unidos, incluso si eso implica avanzar con decisiones más duras en política exterior.

El eje del conflicto vuelve a ser Groenlandia, una isla enorme, autónoma, que pertenece a Dinamarca y está ubicada entre el océano Atlántico Norte y el Ártico. Para Trump, se trata de un territorio clave desde el punto de vista estratégico y militar, especialmente frente al avance de potencias como Rusia y China.

En la carta, el líder republicano sostuvo que Dinamarca “no puede proteger” la isla de esas amenazas y puso en duda incluso su derecho histórico sobre el territorio. Según Trump, no existen documentos claros que respalden esa propiedad, solo hechos ocurridos “hace cientos de años”.

El enojo del presidente estadounidense se dio pocos días después de un encuentro en la Casa Blanca con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, quien le regaló su medalla del Nobel de la Paz. Aun así, Trump utilizó el tema para volver a presionar a Noruega y al resto de Europa.

Además, apuntó contra la OTAN y aseguró que hizo más por la organización que cualquier otro dirigente desde su creación. En ese marco, lanzó una frase contundente: “El mundo no estará seguro si no tenemos el control total y completo de Groenlandia”.

Las declaraciones no quedaron solo en palabras. Tras las amenazas, varios países europeos comenzaron a desplegar fuerzas militares en Groenlandia y zonas del Ártico. Como respuesta, Trump anunció represalias comerciales: aranceles del 10% desde febrero y del 25% desde junio para países como Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Frente a este escenario, la Unión Europea convocó a una cumbre de emergencia. Aunque desde el bloque remarcaron que la prioridad es el diálogo con Estados Unidos, también dejaron en claro que están preparados para responder si las sanciones avanzan.