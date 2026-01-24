Batalla campal en Bahía Blanca: atacaron a una árbitra y un jugador terminó hospitalizado

Lo que debía ser una jornada de deporte y recreación en Bahía Blanca se transformó en una escena de caos y salvajismo. Durante un partido de eliminación directa de la Copa Potrero, los equipos de Cooperativa Libertad y La Banda del Moy protagonizaron un enfrentamiento que excedió los límites del campo de juego, dejando un saldo de personas heridas y una investigación policial en curso.

Según informó el medio local La Brújula24, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una gresca generalizada. El momento más repudiable, capturado en videos que se viralizaron en redes sociales, muestra cómo la árbitra del encuentro, Victoria Cruz, fue arrojada al suelo en medio de los forcejeos y las agresiones físicas.

El parte médico y la intervención policial

La gravedad de los incidentes requirió la intervención inmediata de los efectivos de la Comisaría Primera. De acuerdo con el reporte oficial, el jugador Rodrigo Ortega fue uno de los más afectados, sufriendo lesiones de consideración en la zona de la ingle y en su pierna izquierda. Debido a la complejidad de las heridas, Rodrigo Ortega fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Penna, donde quedó bajo revisión médica detallada.

Hasta el momento, las autoridades policiales han confirmado que la investigación permanece abierta. A pesar de la abundancia de registros fílmicos provistos por testigos y redes sociales, aún no se ha logrado identificar fehacientemente a los autores materiales de las agresiones.

Un historial de conflictos y el pedido de disculpas

La violencia desatada en este torneo no sería un hecho aislado para uno de los protagonistas. Testimonios recogidos por la prensa local sugieren que La Banda del Moy posee un preocupante antecedente en el ámbito del fútbol amateur. “Ese equipo ha sido desplazado de distintas ligas debido a reiterados episodios conflictivos”, aseguró una oyente en diálogo con La Brújula24.

Ante la presión mediática y la viralización del ataque a Victoria Cruz, el equipo La Banda del Moy emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales. En el texto, intentaron ensayar una disculpa pública: “Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la liga potrero que ante una mala acción se reacciono”, expresaron, aunque el mensaje también incluyó matices polémicos.

“No vamos a buscar culpables ni decirles quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos que pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar, pero no vamos a victimizarnos), nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro”, añadieron desde el club. El descargo concluyó enfatizando que, a pesar de sus 10 años de trayectoria, es la primera vez que atraviesan una situación de esta magnitud, cerrando con un nuevo pedido de perdón a los espectadores que asistieron a ver un partido de fútbol y terminaron presenciando un acto de violencia.