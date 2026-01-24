Estudiantes sacó chapa de campeón: Goleada 4-0 a Ituzaingo para avanzar a paso firme

No hubo equivalencias cuando el Pincha apretó el acelerador. En la cancha de Banfield, Estudiantes de La Plata, el vigente bicampeón del fútbol argentino, cumplió con los papeles y despachó a Ituzaingó con un 4 a 0 contundente para avanzar en la Copa Argentina. Fue el estreno oficial de Diego Herrero en el banco, quien sufrió en carne propia la diferencia de velocidad y oficio entre un equipo de Primera B y la elite del continente.

El primer tiempo fue un bostezo. El "Verde" de el Oeste planteó un partido rocoso, de achique y sacrificio, logrando irse al descanso con el arco en cero. Pero en el complemento, el laboratorio de Eduardo Domínguez surtió efecto y el León liquidó la historia en una ráfaga de nueve minutos.

Una ráfaga letal bajo el sello del Pincha

A los 8 minutos del segundo tiempo, se rompió el candado. Tras un desborde que buscaba a Santiago Ascacíbar, el defensor Ezequiel Gayoso la terminó empujando en contra de su propio arco. Fue el principio del fin para la resistencia de Ituzaingó.

Con el marcador abierto, Estudiantes se floreó. A los 14, Alexis Castro aprovechó una desatención defensiva tras un centro de Eric Meza y entró solo por el segundo palo para el 2-0. Casi sin respiro, Facundo Farías sacó a relucir su jerarquía: rompió el achique, quedó mano a mano con Acevedo y fusiló de derecha para transformar la victoria en goleada.

El broche de oro del goleador

Sobre el cierre, a los 42, apareció la mística de los grandes. Guido Carrillo, que siempre está donde tiene que estar, recibió una asistencia entre líneas y, con la clase que lo caracteriza, se la picó al arquero para decorar el resultado. Fue un entrenamiento con público para un Estudiantes que ya tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores, mientras que para el Verde fue una lección de realidad antes de arrancar la Primera B.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

ITUZAINGÓ: Hugo Acevedo; Eleazar Maciel, Ezequiel Gayoso, Emmanuel Mantovani e Ignacio Liporace; Matías Campusano, Juan Manuel Fernández, Gonzalo Bravo y Alcides Miranda Moreira; Mauricio Camargo y Edilson Giménez. DT: Diego Herrero.

ESTUDIANTES (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez y Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacíbar, Joaquín Tobio Burgos y Facundo Farías; Alexis Castro y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.