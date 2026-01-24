"Prefiero perder todo antes que volver": el polémico portazo de Dudiuk que deja a 60 familias platenses en la calle

La crisis de Acerías Berisso, una firma con más de cinco décadas de arraigo en el tejido industrial de la región, sumó un capítulo de alta tensión tras las declaraciones de uno de sus responsables, Dudiuk. En un contexto donde la producción está paralizada y las familias de los operarios se encuentran a la deriva, el exdirectivo rompió el silencio con una postura que profundiza la grieta con el sector trabajador.

Dudiuk justificó su desvinculación definitiva de la empresa a partir de los hechos ocurridos durante la toma de la planta. Según su testimonio, lo que para los trabajadores fue una medida de fuerza legítima en defensa de sus puestos, para él fue un acto delictivo.

“Votaron entre ellos si me dejaban salir o no, y votaron que no”, relató el empresario en diálogo con un medio de la región, refiriéndose al momento en que un grupo de operarios impidió su salida de la fábrica.

El exdirectivo calificó la protesta de "violenta" y fue tajante respecto a su futuro en la ciudad: “Yo no quiero volver más a Berisso ni a la empresa ni nada, prefiero perder todo antes que volver ahí”. Esta frase cayó como un balde de agua fría en el territorio, donde se esperaba una actitud de mayor responsabilidad social ante la pérdida de una fuente de trabajo histórica.

Una reestructuración que terminó en abandono

La caída de Acerías Berisso se dio en medio de una reestructuración anunciada por la patronal que incluía despidos masivos. Si bien el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino dictando la conciliación obligatoria, el desenlace fue el cierre definitivo.

A pesar de los intentos de mediación estatal, los trabajadores no recibieron el resarcimiento económico correspondiente. Dudiuk, sin embargo, sostiene una versión contrapuesta: asegura que la intención era pagar indemnizaciones en cuotas y culpó directamente a la intervención sindical de impedir una salida negociada. Incluso, llegó a afirmar que una prueba con menos personal había demostrado un "mejor rendimiento", sugiriendo que el recorte era la única vía de supervivencia.

El cierre de una era industrial

Para el exdirectivo, la empresa "se podría haber salvado", pero condicionó esa posibilidad a la ausencia de conflictos. Sin embargo, para los trabajadores y los gremios de la zona, la falta de pago de sueldos caídos y la negativa a cumplir con las indemnizaciones legales marcan un precedente de mal desempeño empresarial y falta de sensibilidad social en un momento de crisis económica aguda.