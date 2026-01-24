Club Villa Lenci de La Plata embarcado en una solidaria campaña de donación de sangre | VIDEO

Una campaña de donación de sangre en el club Villa Lenci de La Plata, que se extiende durante toda la mañana de este martes 20 de enero 2026 hasta las 13:00 horas, en sus instalaciones de 21 y 78, demuestra la enorme solidaridad de las instituciones barriales.

Dialogamos con el titular de la entidad deportiva, Joel Paz, y con Paula, la médica a cargo del operativo enviada por el Instituto de Hemoterapia de La Plata, que detallaron la campaña y ponderaron la virtud de los más humildes, que son los primeros que se acercan a donar su sangre para salvar vidas.