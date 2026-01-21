Política | 21 Jan Ocurrió en 4 y 33 INCENDIO EN BARRIO NORTE | Durísimas críticas de los vecinos: "Pudo ser el el peor de la historia de La Plata" 10:15 |En La Plata, no se habla hoy de otro tema: el impactante incendio de ayer a la tarde en los fondos de un enorme terreno perteneciente a un edificio abandonado hace más de 40 años, ubicado en calle 33 entre 3 y 4, en pleno barrio norte de la capital bonaerense, una de las zonas más acomodadas de la ciudad de los tilos y las diagonales. En esta nota, te contamos y mostramos lo que recogimos ayer y hoy en nuestras coberturas periodísticas en vivo, como ningún otro medio lo hizo.