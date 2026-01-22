Violento robo en una Shell de avenida 44: motochorros amenazaron a clientes y huyeron

La tranquilidad de la tarde de este miércoles en la zona oeste de La Plata se vio abruptamente interrumpida por un audaz asalto comando. Pasadas las 17:00 horas, la estación de servicio Shell ubicada sobre la Avenida 44, entre 141 y 142, se convirtió en el escenario de un robo relámpago que dejó a empleados y clientes en estado de shock.

Bajo la modalidad de "motochorros", dos sujetos a bordo de un rodado oscuro de gran cilindrada irrumpieron en el playón de carga. Según quedó registrado en las grabaciones de alta definición del establecimiento, el conductor realizó una maniobra de giro para mantener la moto en dirección de escape, mientras su cómplice descendía rápidamente para iniciar el ataque.

Un asalto bajo la lente de las cámaras

El accionar de los delincuentes fue quirúrgico y veloz. Ambos llevaban los cascos colocados para evitar ser identificados por los testigos y el sistema de monitoreo. En las imágenes se observa el momento exacto en que el delincuente que viajaba como acompañante acorrala tanto al personal de la estación como a los usuarios que, en ese momento, se encontraban cargando combustible en sus vehículos.

"Les robaron a todos", relató con indignación uno de los testigos ocasionales. Ante la amenaza inminente, las víctimas no ofrecieron resistencia y entregaron el dinero en efectivo que portaban, además de la recaudación de la jornada que el playero tenía en su poder en ese instante.

Tras hacerse con el botín, los malvivientes montaron nuevamente en la motocicleta y emprendieron una veloz huida por la Avenida 143, tomando luego dirección hacia la Calle 45. A pesar de la presencia de varios transeúntes y el tránsito habitual de esa hora, los ladrones lograron perderse de vista en pocos segundos.

Actualmente, los investigadores de la policía de La Plata ya cuentan con el material fílmico completo. Las cámaras de la Shell y otras unidades de monitoreo público están siendo analizadas minuciosamente para intentar rastrear el dominio del vehículo y determinar la identidad de los autores de este nuevo hecho de inseguridad que golpea a la región.