Un joven terminó hospitalizado tras chocar su bicicleta contra un camión en la Autopista

La Autopista Buenos Aires–La Plata fue escenario de un violento accidente vial este miércoles 22 de enero,. El hecho, ocurrido a la altura del kilómetro 32 en sentido ascendente, dejó como saldo a un ciclista con heridas de consideración y una investigación judicial en marcha.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Berazategui 4ª, el siniestro se produjo cuando un camión Iveco modelo 170E22 (dominio JIM-659), conducido por Héctor Eduardo Baiz (60), detuvo su marcha sobre la banquina externa. Por causas que la justicia intenta establecer, una bicicleta que circulaba por el sector no pudo evitar el impacto y colisionó de lleno contra la parte trasera del rodado mayor.

Operativo de emergencia y diagnóstico

El conductor del rodado menor fue identificado como Pablo Andrés Padrón, de aproximadamente 50 años, quien se desempeña como guardavidas. Como consecuencia del fuerte choque, Padrón sufrió diversas escoriaciones y un fuerte traumatismo en la zona del hombro.

Al lugar del siniestro arribó rápidamente la ambulancia N° 54, a cargo de la doctora Mercedes Barcelo. Tras una primera asistencia en el asfalto, el ciclista —quien se encontraba consciente y lúcido— fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Allí, los profesionales de salud confirmaron que presentaba una fractura con desplazamiento de clavícula, quedando bajo observación médica. Por su parte, el camionero, Héctor Eduardo Baiz, resultó ileso.

Actuaciones judiciales

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) y el Juzgado en turno de Berazategui, donde se iniciaron actuaciones legales caratuladas preventivamente como "lesiones culposas".

La identidad de la víctima generó inmediata repercusión en el ámbito deportivo y social, al tratarse del hijo de una figura vinculada a la historia de Estudiantes de La Plata, lo que sumó una carga de emotividad a la cobertura del incidente en las redes sociales.