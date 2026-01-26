La Plata: El Municipio lanzó el registro oficial para que murgas y comparsas llenen de ritmo las calles

Con el aroma a espuma y el sonido de los parches ya asomando en el horizonte, la Municipalidad de La Plata puso en marcha el mecanismo oficial para organizar el calendario de los Carnavales Barriales. A través de la apertura de un registro obligatorio, el gobierno local busca que los festejos populares cuenten con el respaldo institucional necesario para garantizar el orden y la seguridad en el espacio público durante todo el mes de febrero.

La convocatoria es amplia y abarca a todo el entramado cultural de la capital bonaerense: desde sociedades de fomento, clubes y centros culturales, hasta las tradicionales cuerdas de candombe, batucadas y comparsas que año tras año transforman las esquinas de los barrios en verdaderos escenarios de identidad local.





Plazos y metodología de inscripción

Para quienes estén planificando actividades, el calendario corre rápido: el plazo fatal para completar la solicitud vence el próximo sábado 7 de febrero. El trámite se realiza de forma remota mediante un formulario digital dispuesto por el Municipio, donde los referentes deben detallar la ubicación del evento, los horarios previstos y las características de la propuesta artística.

Es importante destacar que la inscripción no garantiza una aprobación inmediata. Una vez enviado el formulario, la Secretaría de Cultura —en articulación directa con otras dependencias municipales— iniciará un proceso de evaluación técnica para certificar que cada festejo cumpla con las normativas de convivencia y los requisitos de seguridad establecidos en el pliego de condiciones.

El valor de la fiesta comunitaria

Más allá de la logística, el objetivo del Municipio es potenciar el carácter social de estas celebraciones. Los Carnavales Barriales son mucho más que un desfile; representan un espacio de encuentro donde vecinos de todas las edades se apropian de las calles para reforzar el sentido de pertenencia a su lugar.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que este registro permite articular el trabajo de las áreas de seguridad y control urbano con el esfuerzo de las organizaciones comunitarias. De esta manera, murgas y agrupaciones pueden desplegar su arte en un marco de previsibilidad, asegurando que la alegría de las batucadas conviva armoniosamente con la rutina de cada barrio platense.

Aquellas instituciones interesadas en participar pueden encontrar las bases, condiciones y el enlace al formulario en las plataformas digitales oficiales de la comuna, iniciando así el camino hacia un febrero que promete devolverle todo el brillo a la ribera y el casco urbano.