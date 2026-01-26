River confirmó la numeración del plantel para el debut en el Torneo Apertura 2026

A dos días del debut, River movió una pieza clave que muchos hinchas estaban esperando. No es un refuerzo ni una baja, pero dice mucho sobre cómo se arma el equipo para lo que viene. Y hay un cambio puntual que no pasó desapercibido y que puede marcar el arranque del Torneo Apertura 2026.

La numeración de River para el Torneo Apertura 2026 ya es oficial y trae varias novedades importantes dentro del plantel. El anuncio llegó en la previa del estreno ante Barracas Central, como visitante, y dejó en claro que esta temporada no será una más.

Uno de los focos principales está en la defensa. Aníbal Moreno, que durante la pretemporada usó la camiseta 4, finalmente llevará la número 6. Ese dorsal quedó libre tras la salida de Germán Pezzella, quien ahora pasará a utilizar la 20. Ese número pertenecía a Milton Casco, que se fue libre a Atlético Nacional después de diez años en el club.

En cuanto a las incorporaciones, también hubo confirmaciones. Fausto Vera vestirá la camiseta 15, mientras que Matías Viña usará la 18, número que quedó vacante tras la salida de Gonzalo “Pity” Martínez, hoy jugador de Tigre. Por su parte, Tomás Galván, que regresó de su préstamo en Vélez, tomará la 26, dorsal que en el último tiempo estuvo asociado a Nacho Fernández, ahora en Gimnasia.

Pero el cambio que más miradas se llevó está en el ataque. Sebastián Driussi será el nuevo dueño de la camiseta número 9. Ese número quedó libre luego de la salida de Miguel Borja, quien fue transferido al Cruz Azul. Con ese movimiento, la 19 queda sin dueño dentro del plantel.

También hay modificaciones internas que no pasan desapercibidas. Gonzalo Montiel dejará la 4, que queda vacante, para usar la 29. En tanto, Ezequiel Centurión llevará la 33 en su regreso al club tras el préstamo en Independiente Rivadavia.

Con este panorama, River deja definido el mapa de camisetas para el arranque del campeonato. La numeración no es un detalle menor: ordena roles, marca jerarquías y, muchas veces, anticipa decisiones futbolísticas.

Todos los dorsales de River en el Torneo Apertura 2026

1 Franco Armani

5 Juan Carlos Portillo

6 Aníbal Moreno

7 Maximiliano Salas

8 Maximiliano Meza

9 Sebastián Driussi

10 Juan Fernando Quintero

11 Facundo Colidio

13 Lautaro Rivero

15 Fausto Vera

16 Fabricio Bustos

17 Paulo Díaz

18 Matías Viña

20 Germán Pezzella

21 Marcos Acuña

22 Kevin Castaño

23 Matías Galarza

26 Tomás Galván

28 Lucas Martínez Quarta

29 Gonzalo Montiel

30 Cristian Jaime

31 Facundo González

32 Agustín Ruberto

33 Ezequiel Centurión

34 Giuliano Galoppo

36 Ulises Giménez

37 Thiago Acosta

38 Ian Subiabre

39 Santiago Lencina

40 Agustín Obregón

41 Santiago Beltrán

42 Franco Jaroszewicz

Con los números definidos, ahora sí, todo está listo para que River salga a la cancha y empiece a escribir una nueva historia en el Torneo Apertura.