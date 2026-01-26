Alpine presentó el monoplaza de Franco Colapinto

Hay algo en este nuevo auto que todavía no se ve, pero que puede cambiarlo todo. Alpine ya lo mostró por fuera, lo probó en pista y puso a sus pilotos frente a un desafío completamente nuevo. El A526 no es un auto más: es el primer paso real hacia la Fórmula 1 del futuro. ¿Qué lo hace tan especial y por qué todos hablan de él?

Alpine presentó oficialmente la decoración del A526, el monoplaza con el que competirá desde la temporada 2026 bajo el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1. El evento se realizó en Barcelona, a bordo de un crucero de la empresa MSC, uno de los sponsors principales del equipo.

El diseño mantiene la identidad visual de los últimos años: azul como color dominante y detalles en rosa. Tras la presentación, la escudería de Enstone difundió imágenes en redes sociales donde se pueden ver las líneas generales del auto, aunque sin revelar todavía todos los secretos técnicos.

La presentación contó con la presencia de Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore, figura clave del nuevo proyecto deportivo. El dirigente italiano remarcó que el cambio de reglamento representa una oportunidad única para el equipo.

Según explicó Briatore, la temporada 2026 será distinta a todo lo conocido. El nuevo reglamento técnico permite empezar casi desde cero y eso abre la puerta a ser más competitivos. En ese camino, Alpine firmó una alianza estratégica con Mercedes para el suministro del motor y la caja de cambios del A526.

El auto ya tuvo su primer contacto con la pista. El 21 de enero, Pierre Gasly fue el encargado de estrenar el monoplaza durante una prueba privada en Silverstone. Las imágenes del test fueron compartidas por el propio Briatore, junto a los dos pilotos del equipo.

Para Franco Colapinto, el A526 marca un momento clave en su carrera. El argentino afrontará su primera temporada completa como titular en la Fórmula 1 y destacó la importancia de haber tenido una pretemporada completa. Según explicó, trabajar desde el inicio con el equipo, el simulador y un auto completamente nuevo es fundamental para su adaptación.

Colapinto remarcó que el A526 es muy distinto a todo lo que manejó hasta ahora. El nuevo reglamento obliga a aprender desde cero, con nuevos desafíos técnicos y de manejo. Su objetivo será sumar experiencia en las primeras carreras, crecer carrera a carrera y ayudar al equipo a ser competitivo.

Por su parte, Pierre Gasly subrayó que nunca vivió un cambio tan grande en un auto de Fórmula 1. El francés aseguró que todo el equipo trabajó durante más de un año en el simulador para llegar preparados a esta nueva etapa.

Tras la presentación, Alpine permanecerá en Barcelona para realizar los primeros test oficiales de pretemporada en el Circuit de Catalunya, del 26 al 30 de enero. Las pruebas serán privadas, con actividad limitada y sin transmisión oficial.