Pánico en una vivienda de Ensenada: un hombre intentó dispararle a su hijo con una escopeta oxidada

Un escenario de extrema tensión se vivió en las últimas horas en una propiedad de la ciudad de Ensenada, cuando un conflicto doméstico estuvo a punto de transformarse en una tragedia. Un hombre de 64 años terminó tras las rejas luego de arremeter contra su propio hijo utilizando una escopeta de fabricación antigua, en un hecho que requirió el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad.

El episodio tuvo lugar en una finca ubicada sobre la calle Moreno, entre Márquez de Avilés y Alberdi. Según informaron fuentes oficiales, la confrontación se inició cuando la víctima, un hombre de 33 años, intentó impedir que su progenitor saliera del domicilio, lo que desató una espiral de violencia que escaló rápidamente de los insultos a la agresión física.

El ataque y el intento de disparo

En medio de la disputa, el agresor le arrojó una piedra a su hijo, impactando en su antebrazo derecho y provocándole diversas raspaduras. Lejos de deponer su actitud, el hombre de 64 años se dirigió a una de las habitaciones y regresó empuñando una escopeta calibre 16 de doble caño.

El arma presentaba un avanzado estado de deterioro, con restos de óxido y una empuñadura precariamente sujeta con cinta de papel. Sin embargo, el peligro fue real: según el testimonio recabado por los efectivos, el atacante intentó forzar el mecanismo de disparo golpeándolo con un martillo, en un intento desesperado por accionar los cartuchos contra su familiar.

Desarme y detención

En una maniobra defensiva, el hijo logró abalanzarse sobre su padre, lo empujó y consiguió arrebatarle el arma. Con rapidez, procedió a desarmar la escopeta y extrajo dos cartuchos calibre 16 que se encontraban alojados en la recámara, neutralizando así la amenaza de muerte.

Minutos después, personal de la Policía Bonaerense arribó al sitio y procedió a la incautación de la escopeta, la munición y el martillo. El acusado fue trasladado a la Comisaría Primera de Ensenada, donde quedó a disposición de la justicia.

La causa fue caratulada como "amenazas calificadas" y se encuentra bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial La Plata, que buscará determinar si existían antecedentes de violencia previa en el seno familiar.