De la región al Atahualpa Yupanqui: los artistas locales que conquistaron el Pre Cosquín 2026

La madrugada de este lunes trajo noticias históricas para la cultura de la Región Capital. Luego de dos noches de altísima exigencia artística en la mítica plaza Próspero Molina, se dieron a conocer los nombres de los nuevos valores que formarán parte de la delegación oficial del Pre Cosquín 2026. Entre los elegidos, dos propuestas que representaron a la sede de La Plata lograron imponerse y ganarse un lugar en el festival más importante del folklore argentino.

Los artistas que llevarán la bandera de la región al escenario mayor son el dúo vocal Madera Mineral y la pareja de baile estilizado conformada por Carolina Gerez y Lucas Coliluan. Ambos proyectos lograron sobresalir en un certamen extremadamente competitivo, del que participaron 154 artistas clasificados de distintas sedes distribuidas por todo el país.

La victoria de los representantes platenses no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de selección y formación que reafirma a la Región Capital de la provincia de Buenos Aires como un semillero inagotable de talentos. La delegación local logró destacar por propuestas que conjugan la identidad tradicional con una proyección profesional y moderna.

Madera Mineral se impuso en el rubro Dúo Vocal, una de las categorías más disputadas del certamen, gracias a una armonía y selección de repertorio que cautivó al jurado cordobés. Por su parte, Carolina Gerez y Lucas Coliluan demostraron un nivel de excelencia técnica y expresiva en la Pareja de Baile Estilizado, consolidando el prestigio de la danza folklórica regional en tierras cordobesas.

La cita con el escenario mayor

La consagración en el Pre Cosquín abre las puertas directas al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuya edición 2026 comenzará oficialmente este sábado por la noche. Allí, tanto el dúo como la pareja de baile tendrán la oportunidad de presentarse ante miles de personas y la audiencia televisiva de todo el país, integrando la programación oficial junto a las figuras consagradas del género.

Con este triunfo, el folklore platense vuelve a decir presente en las ligas mayores de la música popular argentina, demostrando que la formación académica y el compromiso con las raíces siguen siendo los pilares que proyectan a los artistas bonaerenses hacia los grandes escenarios nacionales.