La Plata se convierte en la vidriera del mundo: el desembarco de Netflix genera cientos de empleos y proyecciones récord

La Plata ha dejado de ser únicamente el centro administrativo de la provincia para transformarse en un polo de industria cultural con alcance global. El inicio del rodaje de El futuro es nuestro, la nueva gran apuesta de Netflix, ha inyectado una vitalidad inédita en el casco urbano. Con cifras que asombran, la producción a cargo de K&S Films no solo busca capturar la arquitectura platense, sino también dinamizar la economía local con la creación de 550 puestos de trabajo directos.

El impacto es tangible: 500 vecinos han sido contratados como extras y otros 50 técnicos platenses se han sumado al staff profesional de la productora responsable de éxitos como Relatos Salvajes y El Eternauta. Según las proyecciones de la plataforma de streaming, la miniserie llegará a más de 190 países, exponiendo los paisajes de la ciudad ante una audiencia potencial de 500 millones de espectadores.

Un elenco de estrellas y una trama distópica

La producción, basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick, cuenta con un reparto de primer nivel que incluye a Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La historia se desarrolla en un futuro distópico a lo largo de ocho capítulos, utilizando el Pasaje Dardo Rocha como uno de sus escenarios principales.

Para la gestión del intendente Julio Alak, este desembarco internacional es una muestra del compromiso municipal por atraer inversiones y fomentar el turismo cultural. Desde la comuna subrayan que este tipo de políticas públicas no solo generan empleo inmediato, sino que consolidan a La Plata como un set cinematográfico de jerarquía mundial.

Cronograma de rodaje y tránsito

Tras un intenso fin de semana de filmación, la Municipalidad de La Plata confirmó que el tránsito en la zona del Pasaje Dardo Rocha se normalizará a partir de las 7 de la mañana de este lunes. Las restricciones que afectaron arterias clave como calle 6, 50 y 51 se levantarán antes de lo previsto debido al buen ritmo de las grabaciones.

El calendario de filmación de El futuro es nuestro se divide en tres fases estratégicas:

Primera etapa: Desarrollada entre el 24 y 25 de enero en el exterior del Pasaje Dardo Rocha .

Segunda etapa: Programada del 31 de enero al 2 de febrero, con nuevos despliegues técnicos en el casco urbano.

Tercera etapa: Confirmada para la segunda semana de abril. Durante cinco días, el rodaje se trasladará exclusivamente al interior del edificio, por lo que no se verá afectada la circulación en la vía pública.

Con un despliegue que incluye efectos especiales y una logística coordinada entre la productora y las áreas de seguridad local, la capital bonaerense reafirma su perfil cultural, demostrando que su patrimonio histórico es el escenario perfecto para las historias que el mundo quiere ver.