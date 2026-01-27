Infierno en La Balandra: un megaoperativo de bomberos evitó que el fuego arrase con viviendas rurales

Un mediodía de extrema tensión se vivió este martes en la zona costera de Berisso. Un incendio de campo de proporciones dantescas se desató en las inmediaciones de La Balandra, poniendo en riesgo crítico a las zonas rurales y viviendas cercanas. El foco ígneo, que comenzó a la altura del Camino Real (entre las Rutas Provinciales 11 y 15), desplegó una columna de humo visible a kilómetros de distancia.

El fuego afectó una superficie estimada de 3.000 metros de frente por 1.500 de fondo. Ante la magnitud del desastre, se activó un protocolo de emergencia que involucró a más de 15 unidades y 35 efectivos de seguridad y rescate.

La lucha contra las llamas no fue una tarea solitaria. El cuartel de Bomberos Voluntarios de Berisso lideró el despliegue con cinco autobombas y dos unidades forestales, pero la voracidad del incendio obligó a solicitar refuerzos regionales. De inmediato, se sumaron dotaciones de Bomberos de Ensenada, Bomberos de Bavio y Bomberos de Magdalena, conformando un frente unido para proteger el patrimonio natural y habitacional de la zona.

Desde el Comando de Incidentes, las operaciones fueron coordinadas por el Comandante Sebastian Cars, quien dispuso el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. Un equipo de drones sobrevoló el área afectada para detectar puntos calientes, mientras que cuatriciclos permitieron el acceso a terrenos de difícil tránsito.

Control del fuego y sospechas de negligencia humana

Tras horas de arduo trabajo, el Director de Defensa Civil y titular de la institución bomberil local, Roberto Scafati, confirmó que el incendio se encuentra controlado, aunque las tareas de enfriamiento persistirán para evitar rebrotes por el viento.

"La gran labor de los equipos intervinientes evitó que el fuego avanzara hacia las zonas de las viviendas", destacó Roberto Scafati, llevando alivio a los vecinos de la jurisdicción.

Sin embargo, el funcionario fue tajante respecto al origen del siniestro. A la espera de las pericias oficiales, Roberto Scafati manifestó que, por las características del inicio del foco, la principal hipótesis apunta a la intervención humana: una quema imprudente en la banquina que se salió de control.

Desde Defensa Civil de Berisso se reiteró la prohibición absoluta de encender fuego en zonas rurales y banquinas, especialmente en días de baja humedad o vientos intensos. La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar que un descuido humano termine en una catástrofe ambiental.