Lo destacado del Lobo: el gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto y el renacer de Alexis Steimbach

El Estadio Juan Carmelo Zerillo fue testigo de una tarde que quedará grabada en las retinas del pueblo tripero. En el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Gimnasia no solo sumó tres puntos vitales ante Racing, sino que regaló una de esas piezas de arte que ocurren muy de vez en cuando en el fútbol argentino: un gol olímpico.

La obra maestra de Nicolás Barros Schelotto

Corrían los minutos del primer tiempo cuando Nicolás Barros Schelotto, portando la emblemática camiseta número 10, se acomodó en el rincón del campo. Con una pegada quirúrgica, el mediocampista ejecutó un tiro de esquina que dibujó una parábola perfecta. El efecto visual fue inmediato: la pelota tomó una comba indescifrable que sorprendió al arquero Facundo Cambeses y se coló directamente en el fondo de la red

Este tanto no fue uno más. Significó el primer grito sagrado oficial de Nicolás Barros Schelotto con la casaca del Lobo, un debut goleador cargado de mística por el apellido y el escenario. La Liga Profesional no dudó y, a través de sus canales oficiales, eligió la definición del volante como el mejor gol de la #Fecha1 del #TorneoMercadoLibre, superando en el podio a las conquistas de Belgrano y Lanús.

Alexis Steimbach: el regreso del "Ruso" que ilusiona

Más allá de la magia del 10, el triunfo por 2 a 1 tuvo un pilar fundamental en la defensa: Alexis Steimbach. El lateral, que parecía tener un pie fuera de la institución tras dos préstamos consecutivos (el último en Tristán Suárez), regresó con el hambre de gloria necesario para ganarse un lugar.

Ante la salida de Juan Pintado hacia Nacional de Uruguay, el director técnico Fernando Zaniratto apostó plenamente por el Ruso. A pesar de los rumores que vinculaban a Marcelo Weigandt con un posible retorno —operación económicamente inviable para el club—, el entrenador mantuvo su palabra y le dio la titularidad a Alexis Steimbach.

"El rendimiento de Alexis Steimbach mostró seguridad y despliegue, ratificando por qué Fernando Zaniratto lo eligió para ser el dueño de la banda derecha", destacaron en las tribunas del Bosque.

Una apuesta por el semillero albiazul

El esquema de Fernando Zaniratto no solo se apoya en los nombres consolidados. Detrás de la gran actuación de Alexis Steimbach, asoman jóvenes promesas de la cantera como Gonzalo González, Bautista Barros Schelotto y Fabricio Corbalán, quienes esperan su oportunidad para demostrar la vigencia de las inferiores del club.

Gimnasia arrancó la temporada con el pie derecho, con un fútbol audaz, un gol para el recuerdo de Nicolás Barros Schelotto y la confirmación de que hay material para pelear arriba.