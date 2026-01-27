Gran Hermano 2026: Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno y anunció un formato explosivo

Desde que desembarcó en el país a principios del milenio, Gran Hermano ha sabido reinventarse para mantener el trono como el programa más visto de la pantalla chica. Tras semanas de especulaciones y un clima de total hermetismo, finalmente se rompió el silencio: el formato que paraliza a la Argentina ya tiene día y hora para su esperado retorno.

A través de sus canales oficiales, el carismático conductor Santiago del Moro terminó con el misterio y confirmó que la nueva temporada se lanzará oficialmente el próximo lunes 23 de febrero. Con este anuncio, el animador no solo ratificó su liderazgo al frente del ciclo de Telefe, sino que dio el puntapié inicial a una edición que promete ser histórica.

¿Qué es la Generación Dorada?

A diferencia de las ediciones convencionales, esta temporada llevará el sello de Generación Dorada, un concepto diseñado para conmemorar los 25 años de vida del reality en el territorio nacional. La apuesta es ambiciosa: la producción decidió mezclar mundos que hasta ahora funcionaban por separado.

Según trascendió, el casting será una mixtura explosiva entre celebridades, ex participantes que dejaron huella en la casa y nuevos jugadores que buscarán su lugar en la fama. Esta combinación busca atraer tanto al público nostálgico como a las nuevas generaciones que consumen el programa a través de plataformas digitales.

Renovación total en "la casa más famosa"

El impacto de esta nueva etapa no será solo humano, sino también estructural. Se confirmó que la vivienda ubicada en los estudios de Telefe atraviesa reformas profundas. Si bien los detalles estéticos y las nuevas reglas del juego se mantienen bajo siete llaves, se espera que las modificaciones edilicias se revelen de forma escalonada en las próximas semanas.

Aunque el horario exacto de la gala de apertura todavía no fue oficializado, la expectativa por el 23 de febrero ya genera una tendencia absoluta en buscadores. Gran Hermano se prepara para demostrar, una vez más, por qué es el fenómeno social más importante de la industria del entretenimiento nacional.