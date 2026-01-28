Aumento de jubilaciones en febrero de 2026

¿De cuánto va a ser el aumento real en febrero y cuánto va a cobrar un jubilado en mano? Esa es la pregunta que hoy se repite en miles de casas. La respuesta ya está definida, pero hay un detalle clave que todavía mantiene la expectativa en alto y puede cambiar el monto final.

El Gobierno confirmó un aumento del 2,85% en las jubilaciones y pensiones que comenzará a regir desde febrero de 2026. La medida alcanza a los jubilados de todo el sistema previsional nacional y se calcula en base a la inflación de diciembre, según el esquema de movilidad vigente.

La suba fue oficializada por ANSES, a través de la Resolución N°21/2026, publicada en el Boletín Oficial. El incremento se aplica a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, por lo que impacta tanto en jubilaciones como en pensiones contributivas.

Cuánto pasan a cobrar los jubilados desde febrero

Con este aumento, el haber mínimo garantizado sube a $359.254,35, mientras que el haber máximo se fija en $2.417.441,63. Estos valores rigen a partir del mes de febrero y corresponden al aumento mensual previsto por la fórmula actual.

Además, se actualizaron otras prestaciones importantes del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) quedó en $164.342,47, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a ser de $287.403,48.

Estos montos son clave porque impactan directamente en los ingresos de los jubilados que cobran los haberes más bajos y dependen casi exclusivamente de estas prestaciones.

El bono: la gran incógnita de febrero

Para los jubilados que cobran el haber mínimo, el ingreso total podría ser mayor. Si el Gobierno decide mantener el bono extraordinario de $70.000, el monto final a cobrar llegaría a $429.254,35.

Por ahora, el bono no fue confirmado de manera oficial, pero se viene pagando de forma sostenida a los sectores de menores ingresos. Por eso, la expectativa está puesta en si se prorroga también en febrero.

Cómo funciona la movilidad previsional

El esquema actual de movilidad previsional empezó a aplicarse a mediados de 2024. Establece aumentos mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Cada incremento se calcula con la inflación de dos meses atrás, como ocurrió en este caso con el dato de diciembre.

Además, la normativa detalla que las remuneraciones de los trabajadores que se jubilen desde el 31 de enero de 2026 se actualizarán con índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

En resumen, el aumento ya está confirmado. Ahora, toda la atención de los jubilados está puesta en una sola definición: si el bono sigue, el bolsillo lo va a sentir.