El Gran La Plata bajo alerta por la calidad del aire y las emisiones contaminantes

¿Qué está pasando con el aire que respiramos en el Gran La Plata? Esa es la pregunta que muchos se hacen, pero la respuesta no se ve a simple vista. Llega desde el espacio y deja un dato inquietante que vale la pena entender hasta el final.

El Gran La Plata fue identificado como una de las zonas más relevantes de emisiones contaminantes del país, según información de la plataforma global Climate TRACE. A través de monitoreo satelital, este sistema detectó focos activos de contaminación que impactan de lleno en la calidad del aire de la región.

Los datos muestran que La Plata, Berisso y Ensenada concentran fuentes importantes de gases de efecto invernadero. Las principales causas están ligadas a la actividad industrial, el sector energético y el crecimiento constante del parque automotor. Todo esto se mide en tiempo casi real gracias a imágenes satelitales y sensores remotos, sin depender de declaraciones oficiales.

Aunque en años anteriores se registraron descensos puntuales en algunos niveles de contaminación industrial, la información más reciente permite ver con mayor precisión qué focos siguen activos y cuáles superan los valores recomendados. Por eso, el Gran La Plata aparece hoy como una zona clave para observar y pensar políticas ambientales más efectivas.

La plataforma Climate TRACE no habla en generalidades. Identifica activos concretos: fábricas, refinerías y plantas de energía que emiten dióxido de carbono y otros contaminantes peligrosos. Entre ellos se destaca el material particulado fino PM2.5, uno de los más dañinos para la salud porque puede ingresar profundamente en los pulmones.

En ese mapa de emisiones, el polo petroquímico que se extiende entre La Plata, Berisso y Ensenada figura como uno de los principales aportantes. A esto se suma el transporte. A nivel global, los datos más recientes muestran que este sector sigue en aumento, una tendencia que también se refleja en zonas urbanas densamente pobladas como la capital bonaerense.

Uno de los puntos más llamativos del sistema es la visualización de las llamadas “plumas de contaminación”. Estas imágenes permiten ver cómo los contaminantes viajan desde zonas industriales hacia barrios habitados, afectando directamente a quienes viven cerca.

Además, se monitorean gases como el dióxido de nitrógeno, asociado a problemas respiratorios y a la formación de smog. Estudios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Conicet advierten que, pese a algunas mejoras temporales, la calidad del aire sigue siendo un problema estructural en la región.

A nivel mundial, las emisiones continúan creciendo. En ese contexto, contar con datos claros, abiertos y precisos como los que ofrece Climate TRACE resulta clave para entender qué pasa, dónde pasa y por qué el aire que respiramos sigue siendo una señal de alerta que no conviene ignorar.