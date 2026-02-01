ANSES paga un refuerzo de $108.062 en febrero 2026: quiénes lo cobran y cómo saber si te corresponde

Hay un dato clave que muchas familias todavía no vieron y puede cambiar el bolsillo este mes. ANSES confirmó un refuerzo que supera los $108.000 y se deposita de forma automática. No hay que anotarse ni hacer trámites, pero no todos lo cobran. Entonces, ¿quiénes lo reciben y cómo saber si estás en la lista?

Durante febrero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago de un refuerzo económico destinado a reforzar el acceso a alimentos. El monto corresponde a la Tarjeta Alimentar, un complemento que se suma a las asignaciones habituales y que forma parte del esquema vigente del organismo.

¿Quiénes cobran el refuerzo de $108.062 de ANSES?

El monto más alto del refuerzo está dirigido a familias con tres o más hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). El objetivo es acompañar a los hogares con mayor carga familiar frente al aumento del costo de la canasta básica.

Además, el beneficio alcanza a otros grupos incluidos dentro del sistema de Asignaciones Familiares SUAF, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES y tengan los datos familiares actualizados.

Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar

El programa Alimentar incluye a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas gestantes desde el tercer mes que cobran la AUE.

Familias con hijos con discapacidad que reciben AUH , sin límite de edad.

Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

En todos los casos, el pago es automático y no requiere inscripción previa.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en febrero

Los montos del refuerzo varían según la cantidad de hijos declarados en el grupo familiar. ANSES mantiene una escala diferenciada para garantizar mayor cobertura a quienes más lo necesitan:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Personas gestantes (AUE): $52.250

Este dinero no reemplaza a la asignación mensual, sino que se suma como complemento.

Cómo saber si cobro el refuerzo de $108.062

La consulta es simple, rápida y 100% online. No hace falta ir a una oficina ni presentar papeles.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y clave de la seguridad social. Seleccionar la opción “Consultar”. El sistema informará si corresponde cobrar la Tarjeta Alimentar.

Cuándo y cómo se paga el refuerzo

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, AUE o PNC. La fecha coincide con el calendario habitual de pagos de ANSES, sin cambios ni trámites extra.

El cronograma completo puede consultarse en la web oficial del organismo o desde Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones. La información fue confirmada por ANSES y replicada por medios especializados en previsión social.