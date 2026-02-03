Conocé los árbitros de Gimnasia ante Aldosivi y de Estudiantes frente a Defensa y Justicia

La Liga Profesional de Fútbol ha movido las piezas del tablero arbitral para lo que será la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. En un fin de semana donde los equipos de la ciudad de La Plata necesitan ratificar rumbos opuestos, la atención no solo estará en la redonda, sino también en quienes impartirán justicia tanto en el campo como en las cabinas tecnológicas.

El Lobo vuelve al Bosque con sed de revancha

Tras un paso en falso por el Monumental, donde Gimnasia y Esgrima La Plata cayó por 2-0 ante River en un encuentro marcado por la temprana expulsión de Panaro y la jerarquía de Quintero, el equipo platense regresa al Estadio Juan Carmelo Zerillo. Para el choque ante Aldosivi, el árbitro designado es Juan Pafundi.

Pafundi liderará una terna compuesta por Adrián Delbarba y Daiana Milone como asistentes. En las bandas estará Valentín Bocaccia como cuarto árbitro, mientras que la lupa tecnológica del VAR estará bajo la responsabilidad de Diego Ceballos, asistido por Wenceslao Meneses en el AVAR. El conjunto mens sana sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere mantenerse en la pelea tras el flojo desempeño mostrado en Núñez.

El Pincha busca seguir de racha en Varela

Por el lado de Estudiantes de La Plata, el clima es de absoluta confianza tras la gran victoria obtenida en el Estadio UNO por 2-1 ante Boca. Con los goles de la zaga central integrada por Santiago Núñez y Leandro González Pirez, el equipo de Eduardo Domínguez demostró autoridad, aunque terminó sufriendo más de la cuenta.

Ahora, el desafío será el Norberto “Tito” Tomaghello frente a Defensa y Justicia. Para este duelo, el encargado de impartir justicia será Ariel Penel, secundado por Ariel Scime y Juan Ricciardi. Sin embargo, el dato que mantiene en alerta a los hinchas albirrojos es la presencia de Fernando Espinoza a cargo del VAR, acompañado por Joaquín Gil (AVAR). Ramiro Maglio completará la delegación como cuarto árbitro.