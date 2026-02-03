Las variantes que busca Fernando Zaniratto para suplir las bajas y el esperado regreso de Ignacio Miramón

El traspié ante River Plate no solo dejó un sabor amargo por el resultado, sino que le heredó a Fernando Zaniratto un complejo escenario logístico. De cara al compromiso del próximo lunes 2 de febrero a las 17:30 horas, Gimnasia y Esgrima La Plata deberá reinventarse en el Estadio del Bosque para enfrentar a Aldosivi, buscando recuperar la contundencia que mostró en el debut ante Racing.

La zona de extremos es hoy la mayor preocupación en Estancia Chica. La tarjeta roja vista por Manuel Panaro frente al Millonario lo margina de esta tercera jornada, dejando un hueco difícil de llenar por su desequilibrio habitual. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para el juvenil Santiago Villarreal terminó en infortunio: el atacante sufrió un esguince de ligamento interno de rodilla. Aunque los estudios descartaron una rotura y la necesidad de cirugía, la distensión lo mantendrá alejado de las canchas por varios compromisos.

Ante este panorama, el nombre de Jeremías Merlo surge como el principal candidato para saltar al campo desde el arranque. No obstante, Zaniratto no cierra la persiana y mantiene en observación a Juan José Pérez y Maximiliano Zalazar, quienes pelearán palmo a palmo durante las últimas prácticas para ganarse un lugar en el once inicial.

El factor Miramón: ¿Vuelve la pieza clave?

La luz de esperanza para el pueblo albiazul se enciende en el círculo central. Ignacio Miramón, quien se ausentó de los duelos ante la Academia y el equipo de Núñez por una persistente molestia muscular, comenzó a intensificar las cargas de trabajo. El volante será exigido a fondo en los próximos días para determinar si puede tener su ansiado estreno en este Torneo Apertura 2026.

Su ingreso representaría un salto de calidad en la distribución y el equilibrio defensivo. De recibir el alta médica, quien cedería su puesto es Augusto Max, de aceptable labor reemplazando al ex Lille. La intención de Fernando Zaniratto es clara: contar con Miramón sin arriesgarlo a una lesión mayor que lo margine del resto del certamen.