Incendios en la Patagonia: tres decisiones de Milei que agravaron la crisis del fuego

El fuego no empezó ayer ni fue solo mala suerte. Algo falló antes, cuando todavía había tiempo para prevenir. Esa es la pregunta que hoy se hacen miles de vecinos mientras los incendios avanzan sin control en la Patagonia y dejan miles de hectáreas arrasadas. Para entender qué pasó, hay que mirar tres decisiones clave que tomó el gobierno de Javier Milei y que terminaron agravando la situación.

Un ajuste que dejó a Parques sin herramientas

La primera decisión fue el fuerte recorte a Parques Nacionales. El organismo que cuida 39 parques en todo el país perdió capacidad real de acción. En 2025, el presupuesto cayó un 68,9% en términos reales respecto de 2023. Para 2026, el aumento fue mínimo y no alcanzó para revertir el ajuste: la caída real siguió siendo del 28,5%.

Al frente del área fue designado Sergio Martín Álvarez, un arquitecto sin experiencia en conservación ambiental, que asumió el cargo ad honorem. Antes había administrado trenes del Estado. Reemplazó a Cristian Larsen, abogado tributario que tampoco tenía formación en el tema. Ninguno cuestionó el desfinanciamiento ni el impacto directo que eso tendría en la prevención y el combate del fuego.

A esto se sumó la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Ese dinero, clave para equipamiento y brigadistas, pasó al Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, dejando al plan sin recursos propios.

Incendios detectados tarde y respuestas limitadas

Las consecuencias se vieron rápido. En Chubut ya se incendiaron más de 35 mil hectáreas. En el Parque Nacional Los Alerces, el fuego comenzó entre el 6 y el 8 de diciembre, pero fue detectado recién el día 9. Vecinos denunciaron que se desplegaron solo 30 brigadistas y que no se convocó a personal especializado que estaba disponible.

La situación derivó en la intervención del parque el 24 de enero, cuando el daño ya era enorme.

Un proyecto clave abandonado

La segunda decisión fue frenar el Comando Unificado Las Golondrinas, una base pensada para combatir incendios en Río Negro, Neuquén y Chubut. El proyecto estaba avanzado en un 80%. Incluía cámaras de detección de incendios de INVAP, un avión con tecnología infrarroja, drones, camiones cisterna y maquinaria vial.

El plan había empezado durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Milei decidió desfinanciarlo. Las provincias intentaron continuarlo con fondos propios, pero no lograron completar la iniciativa.

Negar el problema también tiene costo

La tercera decisión fue ideológica. El presidente negó el cambio climático, pese a que informes del INTA advierten que en la Patagonia las lluvias bajaron entre 30% y 40% y que el déficit hídrico lleva 15 años. El suelo y el sotobosque están más secos, y eso vuelve al territorio mucho más vulnerable al fuego.

Negar el problema impidió políticas de prevención en un verano que ya se sabía riesgoso. Hoy, cuando el fuego avanza, esas decisiones pesan. Y mucho.