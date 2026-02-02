Conmoción en Melchor Romero: encuentran sin vida a una mujer dentro de su vivienda

La policía investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado este domingo 1 de febrero en su vivienda de Melchor Romero, en la ciudad de La Plata. El hecho generó conmoción en el barrio y dio inicio a una causa judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, que dispuso las primeras medidas tras el hallazgo. Según informaron fuentes vinculadas a la causa, el cuerpo sin vida fue encontrado en una casa ubicada en la calle 178 entre 529 y 530.

La mujer fue hallada recostada sobre su cama y posteriormente identificada como Samanta Álvarez. De acuerdo a lo señalado por un vocero policial, no se detectaron accesos forzados ni faltantes de valor en la vivienda, un dato que por el momento suma interrogantes al caso y no permite descartar ninguna hipótesis.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría 14ª de Melchor Romero y médicos del SAME, quienes constataron el fallecimiento. Las actuaciones continúan bajo reserva mientras se esperan avances en las próximas horas, claves para determinar las causas de la muerte.