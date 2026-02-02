Policiales | 2 Feb
Misterio en La Plata
Conmoción en Melchor Romero: encuentran sin vida a una mujer dentro de su vivienda
08:10 |Sin signos de violencia visibles ni faltantes en la casa, la muerte de una mujer encontrada en su cama abre interrogantes que ahora intenta despejar la Fiscalía. La causa avanza con hermetismo mientras se aguardan pericias clave.
La policía investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado este domingo 1 de febrero en su vivienda de Melchor Romero, en la ciudad de La Plata. El hecho generó conmoción en el barrio y dio inicio a una causa judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, que dispuso las primeras medidas tras el hallazgo. Según informaron fuentes vinculadas a la causa, el cuerpo sin vida fue encontrado en una casa ubicada en la calle 178 entre 529 y 530.
La mujer fue hallada recostada sobre su cama y posteriormente identificada como Samanta Álvarez. De acuerdo a lo señalado por un vocero policial, no se detectaron accesos forzados ni faltantes de valor en la vivienda, un dato que por el momento suma interrogantes al caso y no permite descartar ninguna hipótesis.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría 14ª de Melchor Romero y médicos del SAME, quienes constataron el fallecimiento. Las actuaciones continúan bajo reserva mientras se esperan avances en las próximas horas, claves para determinar las causas de la muerte.